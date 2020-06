Apple CarKey apportera des clés de voiture numériques à iOS 13 et 14

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a annoncé certaines des fonctionnalités à venir pour Apple CarPlay lors de sa conférence des développeurs WWDC 2020 .

Il existe une gamme de jolis ajouts, comme des fonds décran personnalisables pour CarPlay lorsque vous êtes connecté à votre voiture, ainsi que de nouvelles catégorisations pour les applications accessibles - comme la recharge EV, qui seront très appréciées par ceux qui utilisent CarPlay dans une voiture électrique .

Mais la plus grande partie de cette annonce est la prise en charge des clés de voiture numériques via une application CarKey - la BMW Série 5 2021 étant la première voiture à prendre en charge cette fonctionnalité. Apple et BMW ont une longue histoire de premières - CarPlay sans fil a fait ses débuts sur une BMW, par exemple.

Revenons à ces clés de voiture numériques et lavantage que cela apporte est que vous pourrez déverrouiller votre voiture à laide de votre téléphone plutôt que davoir la clé réelle dans votre poche. De nombreuses voitures offrent une entrée sans clé, où vous pouvez avoir la clé dans votre poche, mais via une clé de voiture numérique, vous pourrez à la place déverrouiller avec votre téléphone.

Il y a un avantage à cela, comme le partage de clés. Vous pourrez partager votre clé via iMessage, ce qui signifie que vous pouvez prêter votre voiture à quelquun dautre, ou demander à quelquun dautre de ramener votre voiture à la maison, par exemple. Vous pourrez également définir des restrictions sur ces clés lorsque vous les partagerez.

Ces types de fonctionnalités sont pris en charge par certains fabricants depuis quelques années, mais rassembler ces fonctionnalités dans liPhone, plutôt que davoir à utiliser des applications de fabricant, est susceptible dêtre populaire.

Les nouvelles fonctionnalités dApple CarPlay arriveront sur iOS 14 - attendues en septembre 2020 - tandis que la fonctionnalité CarKey sera sur iOS 13 et iOS 14.