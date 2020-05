Apple cherchera à contrôler tous les aspects de sa technologie de voiture autonome

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple surveille apparemment de très près son projet de technologie de véhicule autonome Apple Car. Il cherchera également à contrôler lintégralité de lintégration de sa technologie dans un véhicule, mais le jury semble toujours être de savoir sil ferait la voiture elle-même ou sassocierait avec quelquun dautre pour intégrer sa technologie.

Cest selon une note de recherche des analystes Adam Jonas et Katy Huberty de Morgan Stanley. Jonas est bien connu pour son travail dans le secteur automobile.

La plupart de la note portait sur Tesla, mais il y a quelques morceaux intéressants sur Apple. Alors que la rumeur disait depuis longtemps quil travaillait sur une voiture, cet effort sest révélé de plus en plus comme une technologie autonome pouvant être déployée dans des véhicules dautres fabricants.

"Le jeu final ne peut pas être simplement une version plus avancée de CarPlay en partenariat avec dautres constructeurs automobiles", a déclaré Huberty. «Ils doivent contrôler la conception, les tripes et les expériences et services au-dessus de la plate-forme.»

Toujours selon la note, Apple dépensera près de 19 milliards de dollars en recherche et développement cette année, ce qui équivaut à environ un cinquième des dépenses totales en R&D dans lindustrie automobile. Après tout, alors que de nombreuses parties de lindustrie automobile doivent regarder leurs sous, Apple est très riche en liquidités.

La note explique également comment Apple pense probablement quelle peut avoir un impact positif sur lindustrie automobile.