Apple Car: Que se passe-t-il avec la technologie de voiture autonome dApple?

Vous avez déjà entendu les rumeurs: Apple essaie de révolutionner la voiture, ou du moins cest ce que toutes les fuites et les rumeurs indiquent.

Plusieurs rapports des dernières années ont affirmé que lentreprise braconnait non seulement danciens employés de Tesla et embauchait des experts de lautomobile, mais quelle avait également secrètement ouvert un laboratoire de recherche rempli de centaines demployés dApple qui travaillaient à lorigine sur une voiture électrique, du nom de code Project Titan, bien que cela soit devenu plus tard Apple, sattaquant également à la technologie de conduite autonome au lieu dune voiture réelle.

Voici ce que vous devez savoir.

Le projet Titan est un effort pour développer des systèmes de conduite autonomes

Tout a commencé comme un projet de voiture électrique

Apple ne développe plus de voiture physique

Apple a commencé à travailler sur le " Projet Titan " en 2014 et à un moment donné, près de 1 000 employés ont développé un véhicule électrique dans un laboratoire secret près de son siège de Cupertino.

Le projet a été maudit, si vous voulez, par le drame du leadership et dautres problèmes, ce qui a conduit Apple à le suspendre et à licencier des centaines demployés. Plus récemment, il a recruté Bob Mansfield pour diriger leffort.

Mansfield a fait la transition dApple vers la création dun système de conduite autonome et dispose de plusieurs équipes travaillant sur différentes parties du logiciel. Il y a une équipe au Canada qui développe le système dexploitation de base , par exemple. Apple a également obtenu un permis en 2017 du California DMV pour tester des véhicules autonomes sur les routes publiques à laide de plusieurs VUS Lexus RX450h 2015 loués auprès de Hertz.

Apple a équipé plusieurs des VUS Lexus dune gamme de différents capteurs exécutant son logiciel dauto-conduite. Il travaille également sur un service de navette autonome conçu pour transporter les employés entre les bureaux dApple dans la Silicon Valley.

En juin 2017, le PDG dApple, Tim Cook, a confirmé quApple se concentre sur les systèmes autonomes et a suggéré que le travail pourrait être utilisé pour dautres applications au-delà des voitures. "Les systèmes autonomes peuvent être utilisés de différentes manières - un véhicule nest quun, mais il existe de nombreux domaines différents. Et je ne veux pas aller plus loin avec cela", a-t-il expliqué.

En juin 2019, nous avons découvert avec certitude quApple est toujours intéressé par le mouvement autonome, car il a acheté Drive.ai, une startup qui gère des programmes pilotes de véhicules autonomes au Texas. La société a cessé ses activités mais Apple a repris les véhicules et les ingénieurs.

Toutes les dernières rumeurs autour du projet automobile dApple.

Peut-être pertinent, peut-être pas, mais Apple a déposé un brevet pour ajuster la teinte des fenêtres des "véhicules et bâtiments" en utilisant plusieurs couches à lintérieur du verre. Apple fait plusieurs références à des véhicules dans le dépôt de brevet.

Apple a acheté Drive.ai , une startup qui gère des programmes pilotes de véhicules autonomes au Texas. Alors que Drive.ai a cessé ses propres opérations, Apple possède désormais la flotte de voitures autonomes de Drive.ai et dautres actifs, y compris les ingénieurs.

Un employé anonyme dApple a déclaré à Business Insider quApple travaillait sur quelque chose qui "donnerait à Tesla une course pour son argent". Apple et Tesla tentaient également de recruter des employés de haut niveau, selon Bloomberg Business , mais à lépoque, Tesla gagnait la bataille en attrapant au moins 150 anciens employés dApple. Musk sen vantait aussi publiquement.

Le Financial Times a ajouté à la chorale en rapportant quune équipe demployés Apple effectuait des recherches sur les produits automobiles dans un nouveau laboratoire de recherche dans un endroit top secret près du siège dApple à Cupertino. Léquipe était dirigée par des gestionnaires expérimentés de lunité iPhone dApple. Le Wall Street Journal a pesé sur toutes les spéculations, ajoutant spécifiquement quApple fabriquait un véhicule électrique nommé Titan.

Dans un autre rapport de Reuters , il a été révélé que le fabricant de batteries de voitures électriques A123 Systems poursuivait Apple pour avoir braconné agressivement ses meilleurs ingénieurs depuis juin 2014. Ces ingénieurs aidaient apparemment Apple à développer une division de batteries à grande échelle. Le magazine Manger a même rapporté quApple avait rencontré BMW parce quelle voulait utiliser le véhicule i3 comme base de sa propre voiture électrique.

Enfin, une mystérieuse camionnette avec un appareil sur son toit est apparue à Concord, en Californie. Laffilié de CBS KPIX 5 a déclaré quApple louait la voiture. Le blog de San Francisco, Claycord, a rapidement publié des photos dune Dodge Caravan autonome quil avait repérée lannée précédente ( voir la vidéo ).

Tony Fadell, qui est connu comme le "père de liPod", est apparu sur Bloomberg TV pour discuter de son passage chez Apple. Au cours de lentretien, il a révélé quil avait parlé avec lancien PDG dApple, Steve Jobs, en 2008, de la façon dont Apple pourrait aborder un projet de voiture.

Mais Apple navait pas suffisamment de ressources pour un tel projet à lépoque. Fadell a expliqué: "Nous avons fait quelques promenades, et cétait en 2008, si nous devions construire une voiture, que construirions-nous? […] Nous examinerions ce que serait un tableau de bord, ce qui serait un siège, comment voudriez-vous lalimenter ou lalimenter, mais à la fin, cétait toujours comme "Nous sommes tellement occupés, nous sommes tellement contraints". Vous savez. Ce serait bien de le faire, mais nous ne pouvons pas. "

Apple a recruté des experts en technologie automobile et en conception de véhicules - y compris des ingénieurs en dynamique des véhicules - pour travailler dans son nouveau "laboratoire de recherche top secret", selon le Financial Times . Ensuite, le Wall Street Journal a affirmé quApple avait embauché Doug Betts, qui était autrefois vice-président senior du groupe Chrysler, où il était le chef des opérations mondiales, leader du service et de la qualité des produits.

De plus, Apple avait embauché lancien vice-président Tesla de lingénierie automobile Chris Porritt, qui était auparavant lingénieur en chef dAston Martin. Apple a également embauché Paul Furgale, directeur adjoint du laboratoire des systèmes autonomes de lInstitut fédéral suisse de technologie. Apple recherchait encore plus dexperts en robotique et en expérience des machines, Furgale recrutant soi-disant à la fois des étudiants et des chercheurs.

Apple cherchait des emplacements pour tester une voiture autonome, selon The Guardian , qui a déclaré avoir appris ces informations grâce à une demande de loi sur les documents publics. Dans lun des e-mails obtenus grâce à la demande, un ingénieur dApple a demandé à GoMentum, une ancienne base navale de 5 000 acres, "de comprendre le calendrier et la disponibilité de lespace". Apple a également demandé une mise en page / photos des motifs.

Selon The Guardian , Apple a eu une réunion avec des responsables de la conduite autonome de Californie en août 2015. Cela aurait suivi une enquête sur lacquisition dune base militaire désaffectée avec beaucoup de routes pour des tests de voitures autonomes. Apple a également embauché un gestionnaire de programme dingénierie - ce qui se produit généralement dans lentreprise lorsquun projet est prêt à quitter le laboratoire.

Apple aurait passé plus dun an à enquêter sur la faisabilité dun projet Apple Car. Lentreprise a dû penser quil valait la peine den explorer davantage, car, selon le Wall Street Journal , les chefs de projet ont triplé la soi-disant équipe Apple Car à plus de 600 personnes. On pensait quApple intensifiait ses efforts pour construire une voiture électrique et fixait même une date de livraison cible pour 2019.

Selon Reuters, la startup de motos électriques Mission Motors a cessé ses activités et a accusé Apple davoir récupéré ses talents clés. Apple a braconné six ingénieurs de la startup basée à San Francisco, mais na jamais tenté dacquérir Mission Motors. Les ingénieurs se seraient spécialisés dans les systèmes dentraînement électrique et les algorithmes de batterie pour la charge et le refroidissement.