Apple CarPlay a expliqué: emmener iOS sur la route

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple CarPlay existe depuis quelques années, mais les choses ont considérablement évolué au cours de ces années, de plus en plus de fabricants offrant la compatibilité .

Cette fonctionnalité vous donne un aperçu de tout ce que Apple CarPlay peut faire, comment cela fonctionne, quelles applications sont compatibles et comment le configurer.

CarPlay est lincursion dApple dans la technologie embarquée. Il place certaines fonctionnalités de votre iPhone sur lécran intégré dune voiture équipée de CarPlay, permettant aux conducteurs dutiliser ces fonctionnalités en toute sécurité lors de la conduite.

Vous pouvez obtenir des instructions détaillées, passer des appels, envoyer et recevoir des messages et écouter de la musique sans avoir à toucher du tout à votre iPhone. Chaque application, qui comprend les applications Apple, Téléphone, Messages , Calendrier, Musique, Cartes, Podcasts et Livres audio, ainsi que certaines applications tierces, ont toutes été repensées pour la voiture afin quelles puissent être utilisées pendant que vos yeux et vos mains restent où ils devrait être.

Au cœur de CarPlay se trouve l assistant personnel dApple, Siri , qui vous permet deffectuer des tâches telles que passer un appel, dicter et envoyer un message ou vous faire lire un message reçu grâce à la commande vocale. CarPlay peut également être contrôlé avec les boutons, cadrans et boutons de votre voiture, ainsi quavec lécran tactile.

Naturellement, CarPlay ne prend en charge que les iPhones Apple et est compatible avec les modèles de liPhone 5 et des versions plus récentes exécutant iOS 7 et versions ultérieures. Si vous avez un appareil Android , vous devrez plutôt lire notre fonctionnalité sur Android Auto explorée .

La configuration dApple CarPlay est très simple. Vous aurez besoin dun câble Lightning que vous devrez brancher sur une prise USB à lavant de la voiture, puis sur votre iPhone, sauf si vous avez une voiture qui offre une connexion sans fil, comme la BMW Série 5 . Licône Apple CarPlay devrait alors apparaître sur lécran intégré de votre voiture et à partir dici, vous pourrez accéder à linterface CarPlay dun simple toucher.

Si vous rencontrez des problèmes, accédez à licône Paramètres de votre iPhone> Général> CarPlay. De là, il y a une section Mes voitures où vous devriez voir apparaître votre voiture compatible CarPlay. Vous pouvez également appuyer et maintenir le bouton de commande vocale sur le volant de votre voiture pour démarrer la configuration.

Taper sur votre voiture dans la liste de votre iPhone offrira alors plus doptions de paramètres. Vous pouvez choisir dautoriser CarPlay à fonctionner lorsque votre iPhone est verrouillé, ainsi que sélectionner «Personnaliser» pour ajouter et organiser la façon dont les applications CarPlay apparaissent sur lécran de votre voiture.

Appuyez sur le cercle rouge à côté dune application pour lajouter ou la supprimer de lécran de votre voiture. Vous pouvez réorganiser lapparence des applications en les déplaçant vers le haut et vers le bas à laide des trois lignes à droite de lapplication dans la liste. Si vous souhaitez revenir à lordre par défaut, appuyez sur «Réinitialiser» en haut à droite de lécran Personnaliser.

Lorsque CarPlay est arrivé pour la première fois, il nétait pas possible dutiliser votre iPhone en même temps sil était utilisé pour CarPlay. Cela a changé avec iOS 13 en 2019. Ce nest pas quelque chose que nous vous suggérons de faire si vous conduisez, mais la dernière version de CarPlay vous permet dutiliser votre iPhone en même temps que vous utilisez CarPlay, sans changer ce qui est sur lécran de la voiture - ce qui serait arrivé auparavant.

Cette section détaille les différents éléments de loffre CarPlay - y compris WhatsApp, Google Maps et Messages, ainsi que le fonctionnement de linterface principale.

Apple CarPlay transforme essentiellement lécran intégré de votre voiture en un iPhone géant. Il est également aussi intuitif que votre iPhone et fonctionne de manière très familière, bien quil ne soit pas identique à votre iPhone. La plus grande différence est que seules quelques applications de votre iPhone apparaîtront sur lécran de votre voiture via CarPlay.

Seules certaines applications tierces sont compatibles. Il sagit notamment de WhatsApp , Amazon Music, Google Play Music, Tidal, Spotify , At Bat, Stitcher, Overcast, Audiobooks.com, Audible, Vox, NPR One, Zoom, Pandora, Clammr et Downcast, ainsi que Google Maps et Waze. Les seules icônes que vous verrez sur lécran tactile de votre voiture seront Téléphone, Messages , Apple Music, Apple Maps, Podcasts, Livres audio, Calendrier et toutes les applications tierces compatibles que vous avez téléchargées sur votre iPhone.

Vous verrez également une icône pour le constructeur de votre voiture. Appuyez dessus pour vous éloigner de CarPlay et revenir au système dinfodivertissement principal de votre voiture, offrant un accès à son option de navigation ou à ses paramètres par exemple.

En plus des écrans vous montrant les applications disponibles, il y a un écran de menu supplémentaire, vous permettant de voir les cartes, les commandes audio et les suggestions intelligentes de Siri en un seul endroit. Cet écran vous donne un aperçu et un accès rapide aux choses dont vous aurez le plus besoin plutôt que davoir à basculer entre les applications, comme vous avez dû le faire lors du premier lancement de CarPlay.

Pour accéder à lécran de menu supplémentaire à partir de lécran de lapplication, appuyez sur licône en bas à droite de lécran avec le grand carré et trois recantagles. Pour accéder aux écrans de lapplication à partir de lécran du menu, appuyez sur licône avec tous les petits carrés en bas à droite de lécran. Vous remarquerez également trois icônes dapplication récentes dans le panneau à droite de lécran, vous permettant daccéder aux applications que vous avez précédemment ouvertes.

Avec les suggestions de Siri , le tableau de bord essaiera de deviner quelles applications vous pourriez avoir besoin avant de vous rendre compte que vous en avez besoin, comme suggérer lapplication Home lorsque vous arrivez chez vous si vous avez une porte de garage compatible HomeKit, par exemple.

Enfin, vous avez le choix entre un mode sombre et un mode clair ou automatique. Ces options se trouvent dans lapplication des paramètres de CarPlay sur lécran de votre voiture. Lorsquil est réglé sur automatique, CarPlay détectera automatiquement lheure de la journée et basculera entre le mode clair et le mode sombre en conséquence.

Certaines notifications apparaîtront à partir de votre iPhone lorsquil sera connecté à CarPlay, comme les rappels dalerte dévénement, les alertes de nouveaux messages et bien sûr les appels entrants.

Une bannière contextuelle apparaît en haut de lécran de nimporte quelle application CarPlay lorsque vous recevez un nouveau message, un message WhatsApp ou une alerte dévénement via le calendrier Apple.

La bannière disparaîtra après quelques secondes, comme cest le cas sur votre iPhone, mais si vous appuyez dessus, Siri vous demandera si vous souhaitez quil lise le nouveau message ou ouvre Maps pour lancer les directions pour un événement à venir. Si vous ne souhaitez pas recevoir de notifications pendant que vous conduisez, vous pouvez activer la fonction Ne pas déranger sur votre tableau de bord CarPlay via lapplication Paramètres.

Une application de calendrier dédiée a été introduite dans CarPlay en 2019 avec iOS 13 afin que vous puissiez voir vos rendez-vous de calendrier pour la journée plutôt que davoir à les appeler depuis Siri. Vous ne pouvez pas voir une vue hebdomadaire, juste quotidiennement.

Si lun de vos rendez-vous de la journée contient une adresse, vous pouvez cliquer sur ladresse pour lenvoyer directement à Apple Maps et obtenir un itinéraire immédiat.

Pouvoir téléphoner dans la voiture na rien de nouveau. Cela a été possible depuis des années grâce au Bluetooth, la section Téléphone du CarPlay dApple est peut-être la moins excitante. Cela dit, vous ne pourriez pas avoir quelque chose comme CarPlay sans la possibilité démettre et de recevoir des appels, cest donc une partie fondamentale du système.

Il existe plusieurs façons de passer un appel téléphonique à laide de CarPlay, la première consiste à appuyer sur le bouton de commande vocale de votre volant, après quoi vous pouvez dire à Siri dappeler le nom de la personne que vous souhaitez contacter.

Vous pouvez également appuyer sur licône Téléphone dans le menu des applications CarPlay. À partir de là, cinq onglets apparaissent en haut de lécran tactile de la voiture: Favoris, Récents, Contacts, Clavier, Messagerie vocale.

Les onglets reproduisent ce que vous verriez dans les cinq mêmes onglets en bas de lapplication Téléphone sur votre iPhone. Par conséquent, quels que soient vos favoris sur votre iPhone, ce sont ceux qui apparaissent sur lécran CarPlay. Les flèches sur la gauche de lécran CarPlay vous permettent de faire défiler et il y a aussi un bouton AZ dans longlet Contacts qui, une fois enfoncé, tirera vers le haut chaque lettre de lalphabet sur lécran de votre voiture, permettant une recherche plus facile. Vous pouvez également sélectionner loption "Demander à Siri de passer un appel" en haut de la page Contacts.

Pendant un appel, laffichage de votre voiture sera très similaire à celui de lécran de votre iPhone pendant un appel, bien que quelques-unes des options manquent, telles que FaceTime. Le nom de la personne à qui vous parlez apparaît au centre de lécran de votre voiture, avec licône rouge de fin dappel circulaire et trois autres options circulaires comprenant la sourdine, le clavier et lajout dappel.

Lenvoi et la réception de messages est lune des fonctionnalités de CarPlay qui est un peu plus excitante que de pouvoir émettre et recevoir des appels. Comme pour appeler, il existe deux façons de composer un nouveau message à lintention de quelquun de vos contacts.

La première est la même que pour appeler, vous pouvez utiliser le bouton de commande vocale sur le volant et dire à Siri que vous souhaitez envoyer un message au nom du contact que vous souhaitez envoyer par SMS ou Message.

Une autre option consiste à appuyer sur licône Messages dans le menu de lapplication CarPlay. Vous verrez une liste des contacts dont vous avez récemment envoyé ou reçu des messages. Encore une fois, cela ressemble à lécran des messages de votre iPhone, mais le message lui-même ne sera pas affiché sous le nom du contact et vous ne pourrez pas non plus lire le dernier message en cliquant sur le nom du contact.

Au lieu de cela, en tapant sur le contact, Siri vous demandera ce que vous voulez dire dans un message à ce contact particulier, vous donnant une autre façon de composer un nouveau message. Il y a également une icône de stylo et de papier dans le coin supérieur droit de cet écran qui affichera également lécran Siri pour vous demander à qui vous souhaitez composer un nouveau message, puis vous demander ce que vous voulez dire.

Dictez votre message à Siri comme vous y êtes invité et lorsque vous aurez fini de parler, Siri relira votre message et lui demandera s’il doit l’envoyer. Vous avez alors la possibilité denvoyer le message tel quil est, de lannuler ou de le changer au cas où Siri vous aurait mal compris, ou si vous avez changé davis sur ce que vous voulez dire.

Apple CarPlay offre une prise en charge de WhatsApp, bien que la fonctionnalité ne soit pas aussi complète que pour les messages. Lorsque vous appuyez sur lapplication WhatsApp sur le tableau de bord de votre voiture, Siri vous demandera à qui vous souhaitez envoyer un message WhatsApp, suivi de ce que vous voulez que votre message dise plutôt que de vous montrer la liste de vos conversations récentes.

Lorsquil sagit de recevoir des messages - iMessage, messages texte et messages WhatsApp - une alerte de bannière apparaîtra en haut de lécran tactile de votre voiture lorsquun nouveau message apparaît, quelle que soit lapplication CarPlay dans laquelle vous vous trouvez. Lalerte de bannière affichera le nom du contact dont provient le message, que ce soit un message ou WhatsApp et un nombre dans un cercle rouge apparaîtra également sur licône Messages principale ou sur licône WhatsApp, comme sur votre iPhone.

Vous pouvez soit appuyer directement sur lalerte de bannière au fur et à mesure, soit sur licône Messages ou WhatsApp. Si vous appuyez sur lalerte de bannière, Siri vous dira alors que vous avez un nouveau message du contact respectif et vous demandera si vous souhaitez quil vous soit lu. Si vous appuyez sur licône Messages ou WhatsApp, Siri vous demandera si vous souhaitez lire vos nouveaux messages ou si vous souhaitez composer un nouveau message.

Vous pourrez demander à Siri de relire le message, tant que vous le faites immédiatement, et il vous sera également demandé si vous souhaitez répondre, après quoi vous pouvez dicter votre réponse. Dans le cas des messages, trois icônes doptions apparaîtront également sur lécran tactile de la voiture, comprenant lappel, la relecture et la réponse. Pour les messages WhatsApp, deux icônes doptions apparaissent: relisez et répondez.

Apple CarPlay offre une navigation via Apple Maps, Google Maps et Waze - plus sur les deux derniers en une minute. Apple Maps via CarPlay fonctionne de manière similaire à Apple Maps sur votre iPhone en ce sens quil extrait des informations doù il peut, comme les événements de votre calendrier Apple, vos e-mails, contacts et messages.

Vous pouvez partager votre ETA avec des contacts pendant votre trajet et vous pouvez rechercher des éléments clés tels que des stations-service sur litinéraire (bien que ce ne soient pas encore des points de recharge électriques - cela vient avec iOS 14). Il existe également des expressions en langage plus naturel depuis 2019 et iOS 13, telles que «tourner à gauche aux prochains feux de signalisation» pour rendre les instructions plus intuitives.

La navigation à laide dApple Maps ne doit pas non plus occuper tout lécran, avec des commandes musicales capables de sasseoir sous les directions détaillées, tandis que dautres icônes dapplication se trouvent dans la colonne de droite, prêtes à cliquer. Aux États-Unis, des cartes plus détaillées sont disponibles. Malheureusement, les nouvelles données cartographiques ne sont actuellement disponibles quaux États-Unis, mais Apple dit quil travaille dur pour les amener dans dautres pays et régions du monde aussi rapidement que possible.

Comme Apple Maps sur CarPlay, ceux qui sont habitués à Google Maps obtiendront une expérience Google Maps très familière via CarPlay.

Les applications Google Maps et Waze apparaissent automatiquement sur la deuxième page de votre écran CarPlay, mais suivez les instructions que nous avons mentionnées au début de cette fonctionnalité et vous pouvez réorganiser votre tableau de bord CarPlay pour que Google Maps soit plus accessible sur la première page. Vous pouvez également lire notre fonctionnalité distincte à l aide dun système dinfodivertissement Seat pour montrer comment utiliser Google Maps sur Apple CarPlay.

Une fois dans Google Maps, vous pourrez définir votre destination comme vous le faites dans Apple Maps et votre itinéraire sera affiché, ainsi que lheure, la distance, lETA et loption des différents itinéraires. Vous pourrez également voir les recherches récentes, les restaurants, les stations-service, les supermarchés et loption de rechercher à laide de la voix lorsque vous appuyez sur «Ajouter une destination».

Lutilisation de Waze via CarPlay est similaire à lutilisation de Waze via votre iPhone en termes dexpérience. Linterface est la même que vous attendez.

Une icône de recherche dans le coin supérieur gauche propose un certain nombre doptions pour vous aider à ajouter la destination à laquelle vous souhaitez vous rendre, tandis quune étoile vous donne accès aux lieux que vous avez définis comme domicile et lieu de travail. Une icône vocale vous permet également deffectuer une recherche vocale.

Comme avec Apple Maps et Google Maps, vous verrez votre itinéraire, lheure, la distance, lETA et les options ditinéraire affichés.

Apple CarPlay prend en charge la plupart des principaux services de musique, notamment Apple Music, Spotify, Amazon Music, Google Play Music et Tidal, tous ceux que vous avez sur votre iPhone apparaissant sur le tableau de bord principal de CarPlay. Les services autres quApple Music apparaissent par défaut sur la deuxième page, mais vous pouvez changer cela si vous suivez les instructions de configuration que nous mentionnons au début de cette fonctionnalité.

Pour Apple Music, tout est divisé en sections, y compris Bibliothèque, Pour vous, Parcourir et Radio, comme cest le cas sur lapplication iPhone. Vous pourrez également voir vos mix personnalisés et les morceaux récemment lus, et laccent est mis sur la pochette dalbum pour faciliter la sélection des choses en un coup dœil.

Avec nimporte lequel des services de musique compatibles, vous pourrez appuyer sur une chanson, un artiste, un album ou une liste de lecture et il sera diffusé via le système audio de votre voiture. La musique sarrêtera pendant les appels, les instructions de navigation ou lorsque vous dictez ou que vous lisez un message, comme vous vous en doutez, mais sinon, cest une expérience très transparente.

Si vous êtes un fan de livres audio ou de podcasts, CarPlay les prend également en charge, ce qui est génial car quel meilleur moment pour écouter un nouveau livre ou podcast que lors dun long trajet en voiture.

En termes de podcasts, vous pourrez trouver tous les podcasts que vous avez téléchargés, ainsi que rechercher de nouveaux que vous aimeriez écouter via longlet Parcourir.

Une fois que vous avez sélectionné ce dont vous avez envie, le nom du podcast apparaît sur lécran de votre voiture, avec les boutons de rembobinage, davance rapide et de lecture / pause en dessous, de la même manière que lorsque vous écoutez une piste sur un service de musique via CarPlay.

En ce qui concerne les livres audio, vous devrez en télécharger certains avant quils napparaissent dans lapplication Livres audio, mais tous ceux que vous avez déjà apparaîtront dès que vous ouvrirez lapplication. Comme pour les podcasts, appuyez sur celui que vous souhaitez écouter et lhistoire de Harry Potter pourrait exploser du système audio de votre voiture en un rien de temps.

Apple CarPlay est un excellent outil technologique qui donne vie à votre iPhone dans la voiture. Linterface est charmante, la navigation est super simple et toute lexpérience est transparente, ce qui rend les tâches diverses dans la voiture beaucoup plus faciles.

CarPlay est-il le meilleur possible? Pas tout à fait à notre avis, mais cest toujours fantastique et bien mieux maintenant, il prend en charge plus dapplications tierces, y compris Waze, Google Maps et WhatsApp.

Nous nous attendions à ce que les choses continuent à se développer au cours des prochaines années, mais surtout grâce au support supplémentaire de la dernière version diOS 13 et aux nouvelles fonctionnalités fournies avec iOS 14, si vous avez un iPhone, CarPlay est quelque chose que votre nouvelle voiture ne devrait pas être sans.