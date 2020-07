Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple CarPlay connecte un véhicule pris en charge à un iPhone compatible, permettant laccès et linteraction avec lécosystème dApple directement via lécran tactile du tableau de bord dune voiture.

Créée pour la première fois en 2014, CarPlay sest considérablement développée au fil des ans, tout en devenant plus accessible grâce à la prise en charge de plus en plus de modèles de voitures de nombreux fabricants.

Autrement dit, Apple CarPlay offre aux utilisateurs diPhone un moyen simplifié de connecter leur appareil au système dinfodivertissement de leur voiture. À son tour, cela donne accès à certaines fonctions du smartphone telles que Apple Music ou Spotify, lenvoi et la réception de messages, lémission et la réception dappels et la navigation via Apple Maps, Google Maps ou Waze, tout en restant concentré sur la conduite.

Apple CarPlay a expliqué: emmener iOS sur la route

La prise en charge dApple CarPlay est standard ou disponible en option sur de nombreuses voitures 2016 et ultérieures, certains fabricants proposant des mises à jour logicielles pour les modèles antérieurs.

Il existe actuellement plus de 500 modèles de voitures compatibles CarPlay des fabricants suivants: Arbath, Acura, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Borgward, Buick, Cadillac, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Cowin Auto, Datsun, Dodge, DS Automobiles, Ferrari, Fiat, Ford, Genesis, GMC, HA / MA, Haval, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lifan, The Lincoln Motor Company, Maserati, Mazda , Mercedes-Benz, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Qoros, RAM, Renault, Roewe, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Tata, Toyota, Vauxhall, Volkswagen, Volvo.

La liste complète des modèles compatibles est disponible sur le site Web CarPlay dApple ici .

Apple CarPlay fonctionne avec les iPhones exécutant iOS 7 ou version ultérieure dotés dun connecteur Lightning.

Les iPhones suivants sont donc compatibles:

iPhone 5

iphone 5c

iphone 5s

iPhone SE

iphone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Les paramètres Apple CarPlay sont accessibles sur ces iPhones via Paramètres> Général> CarPlay.

Les véhicules équipés dApple CarPlay se synchronisent avec votre iPhone compatible via le connecteur Lightning branché sur un port USB de la voiture. Apple a introduit la prise en charge sans fil de CarPlay en 2015 avec iOS 9, mais vous aurez besoin dune voiture compatible qui offre également la fonctionnalité.

Une fois connecté via Lightning, Apple CarPlay extrait les données directement de votre iPhone, les charge simultanément et vous permet de contrôler et dinteragir avec des fonctions spécifiques de votre iPhone via le système dinfodivertissement de votre véhicule.

Les véhicules compatibles Apple CarPlay disposent dun bouton de commande vocale dédié sur le volant qui, une fois enfoncé, lancera lassistant vocal dApple Siri, vous permettant denvoyer un message, de passer un appel ou de demander un itinéraire.

Le principal facteur dattrait de CarPlay brille à travers le système dinfodivertissement et linterface à écran tactile montés dans votre tableau de bord. Vous pouvez utiliser les boutons et les cadrans de votre voiture compatible CarPlay pour interagir avec CarPlay, ainsi que les commandes tactiles et vocales.

Nous avons une fonctionnalité complète plongeant dans plus de détails sur toutes les fonctionnalités offertes par Apple CarPlay , mais voici un résumé de ses principales fonctionnalités.

Siri est le cœur dApple CarPlay, permettant un accès mains libres et sans yeux à de nombreuses fonctions sur votre iPhone.

Lassistant vocal vous aidera à accéder à vos contacts, à passer des appels, à renvoyer les appels manqués, à écouter les messages vocaux, à lire les messages entrants, à vous permettre de dicter et denvoyer un nouveau message, à demander des directions et à demander la lecture de votre morceau Ed Sheeran préféré.

Apple CarPlay diffusera de la musique dApple Music, Spotify, Amazon Music ou Google Play Music, ainsi que des podcasts et des livres audio de votre iPhone via le système stéréo de votre voiture.

Vous pouvez parcourir les pistes manuellement via CarPlay Apple Music dédié, Spotify ou une autre application de streaming de musique compatible à laide des commandes tactiles intégrées ou via Siri avec une commande vocale associée.

CarPlay prend en charge Apple Maps, Google Maps et Waze pour la navigation, offrant tous une expérience familière à lapplication iPhone équivalente. Apple Maps a quelques fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité de partager votre ETA avec des contacts, mais pour les trois, vous pouvez voir les destinations en fonction des voyages récents, afficher les conditions de circulation et voir votre heure darrivée estimée.

Vous obtiendrez également des instructions détaillées, qui apparaîtront sur lécran du tableau de bord de votre voiture, ainsi que sur le tableau de bord du conducteur sur certains modèles. Siri peut être utilisé pour planifier des itinéraires et obtenir des itinéraires via des commandes vocales.Il vous répondra et vous fournira des instructions sonores détaillées.

Apple CarPlay vous permettra de passer des appels, de renvoyer les appels manqués et découter les messages vocaux. Vous pouvez demander à Siri de vous aider dans tout cela ou vous pouvez appuyer sur licône du téléphone dans le menu principal de CarPlay et rechercher vos contacts.

Avec Apple CarPlay, Siri lira, répondra et enverra des messages pour vous, il nest donc pas nécessaire de regarder votre téléphone. Il est également capable de lire des messages audio via les haut-parleurs de la voiture.

Apple CarPlay possède sa propre application de calendrier dédiée qui vous montrera vos événements de cette journée sur lécran de votre voiture. Si lun des événements répertoriés possède une adresse, vous pouvez appuyer sur ladresse pour lancer Apple Maps et obtenir un itinéraire.

Apple CarPlay prend en charge le téléphone, les messages, Apple Music, le calendrier, les podcasts et les livres audio en termes dapplications Apple, mais il offre également une intégration dapplications tierces.

Actuellement, les autres applications prises en charge sont: WhatsApp , Amazon Music, Google Play Music, Tidal, Spotify , At Bat, Stitcher, Overcast, Audiobooks.com, Audible, Vox, NPR One, Zoom, Pandora, Clammr, Downcast, Google Maps et Waze.

La prochaine version logicielle dApple, iOS 14, sera disponible à partir de lautomne. Quelques nouvelles fonctionnalités pour CarPlay seront fournies avec le nouveau logiciel.

Ces nouvelles fonctionnalités incluront de nouveaux horizons et de nouveaux types dapplications, qui pourraient inclure la recharge de véhicules électriques, le stationnement et la commande de nourriture.