La première alarme de voiture de Ring pourrait être au coin de la rue

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'alarme de voiture Ring qui a été annoncée il y a deux ans pourrait être prête à sortir, bien que l'entreprise ne confirme aucune date pour le moment.

Lorsqu'Amazon a annoncé pour la première fois l'alarme de voiture en septembre 2020, elle n'a pas dit grand-chose sur sa date de disponibilité. Il a confirmé qu'elle coûterait 59,99 $, bien qu'il soit possible que ce prix ait maintenant changé en raison de l'inflation.

Deux ans plus tard, Ring a maintenant ajouté une image de l'appareil à la dernière application Android de Ring, tout en donnant à la FCC un aperçu du produit plus tôt cette semaine. Cela suggère que le produit est maintenant plus proche que jamais de l'expédition, mais nous devrons attendre la confirmation officielle avant de pouvoir être trop excités.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

En ce qui concerne le produit, il semble prometteur pour un certain nombre de raisons. Il a déjà été confirmé qu'il s'agit d'un petit appareil qui se connectera au port OBD-II d'une voiture, puis se connectera à Internet en utilisant Amazon Sidewalk, un système maillé à faible puissance rendu possible par tous ces appareils Amazon Echo qui se trouvent dans les maisons.

C'est la semaine de la sécurité domestique sur Pocket-lint Par Britta O'Boyle · 8 Août 2022 C'est la semaine de la sécurité domestique toute cette semaine sur Pocket-lint. Voici ce qui vous attend.

En termes de fonctionnalités, les utilisateurs recevront des notifications si quelque chose comme une bosse est détectée et il y aura également la possibilité de déclencher une sirène à distance.

Si l'on considère que la plupart des voitures ont déjà des alarmes intégrées, ce sont les notifications qui rendent l'alarme de voiture Ring attrayante. On peut également s'attendre à ce que d'autres fonctionnalités soient intégrées à l'appareil au moment de sa commercialisation, mais là encore, il faudra attendre une annonce pour en être sûr.

Écrit par Oliver Haslam.