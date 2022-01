Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors du CES 2022 , Amazon a annoncé que sa plate-forme « Fire TV for auto » arriverait sur plus de voitures cette année.

À la fin de l'année dernière, Stellantis est devenu le premier constructeur automobile à utiliser Fire TV comme système de divertissement embarqué. Il est intégré au Wagoneer et au Grand Wagoneer. Maintenant, Amazon a annoncé que Fire TV pour auto sera disponible sur les Jeep Grand Cherokee et Chrysler Pacifica. Il sera également intégré aux modèles 2022 du Ford Explorer et du Lincoln Navigator.

Chaque constructeur automobile peut également personnaliser son Fire TV pour une expérience automobile.

« Fire TV possède l'expertise nécessaire pour créer des intégrations avec chaque constructeur automobile et s'intégrer aux systèmes audio et aux commandes de confort qui s'adaptent aux besoins de la marque et des clients. Ainsi, pour Ford, Jeep, Chrysler, Lincoln et d'autres, vous verrez une gamme de fonctionnalités uniques livrés aux clients », a déclaré Amazon.

Fire TV for auto est une expérience d'infodivertissement qui offre Alexa mains libres, vous permettant, par exemple, de lire du contenu en prononçant des commandes.

Imaginez qu'il y a plusieurs écrans dans votre voiture, vous pouvez facilement lire un film que les enfants regarderont à l'arrière. Fire TV pour auto permet même aux passagers arrière de regarder du contenu individuel sur chaque écran et d'écouter via Bluetooth, des écouteurs filaires ou les haut-parleurs de la voiture.

Aux États-Unis, plus d'un million d'émissions de télévision et de films (y compris de Prime Video ) sont disponibles. Amazon a même activé les profils personnalisés. Il convient également de noter que si les signaux cellulaires ne sont pas assez puissants là où vous voyagez, Fire TV pour auto prend en charge les téléchargements pour une visualisation hors ligne.

Quest-ce que le Pocket-lint quotidien et comment lobtenir gratuitement? Par Stuart Miles · 5 Janvier 2022

Mais peut-être que la meilleure partie est que vous pouvez terminer un film dans votre voiture, puis rentrer chez vous et reprendre là où vous vous êtes arrêté.

Autre astuce intéressante : si vous avez une sonnette vidéo Ring à la maison, vous pouvez demander « Alexa, montrez-moi la porte d'entrée » et voir le flux vidéo de votre voiture.