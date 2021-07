Amazon veut apporter Fire TV dans votre voiture

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon considère les systèmes dinfodivertissement embarqués comme une partie intégrante de ses plans dexpansion de Fire TV.

Après avoir constaté une augmentation rapide du nombre detéléviseurs Fire TV Edition au cours de la dernière année, la société souhaite faire de nouvelles percées sur le marché de lautomobile.

"Nous voyons un intérêt pour le segment automobile", a déclaré le vice-président dAmazon Daniel Rausch dans une interview avec Protoco l. « Les écrans sont de plus en plus nombreux dans les voitures, et je suis très intéressé à être là où les clients veulent se divertir, ce qui est franchement à peu près partout, y compris en déplacement.

"Il ne sagit pas seulement de diffuser dans le salon. La connectivité 5G va également transformer cela, car vous obtenez simplement une connexion de haute qualité partout où vous allez dans votre voiture."

Amazon a annoncé son premier partenariat de voitures Fire TV avec Stellantis en mars, ce qui a permis aux derniers modèles Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer dêtre équipés de Fire TV pour les systèmes de divertissement automatique.

Les passagers peuvent accéder aux applications et aux services de streaming sur les écrans arrière grâce à Fire TV. Ils comprennent des commandes tactiles et une Fire TV dédiée pour la télécommande automatique - qui ajoute également la commande vocale Alexa.

Lécran dinfodivertissement avant peut également accéder aux services Fire TV lorsque la voiture est garée.

"Je donnerais beaucoup pour revenir en arrière et avoir cette option pour le système de divertissement arrière dans notre voiture quand jai eu trois enfants dans une vingtaine de mois", a ajouté Rausch.

