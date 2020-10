Lapplication Alexa dAmazon introduit maintenant le mode automatique pour une utilisation en voiture

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon introduit un mode automatique pour son application Alexa afin de faciliter lutilisation de votre téléphone mains libres pendant la conduite. Lapplication est - évidemment - conçue pour être utilisée lorsque votre téléphone est connecté.

La fonction est conçue pour augmenter l Echo Auto afin que vous puissiez voir les informations dun coup dœil si vous avez besoin de regarder votre écran. Le mode automatique sera déployé sur Android et iOS dans les semaines à venir.

squirrel_widget_264772

Le mode automatique propose des visuels faciles à lire, de grandes cibles tactiles (pour ne pas avoir à regarder votre écran de trop près) ainsi que des raccourcis pour vos interactions les plus courantes avec Alexa utilisées dans le véhicule. Donc, si vous demandez toujours à Alexa la même station de radio, elle sera là.

Le mode automatique dispose de quatre écrans - Accueil, Navigation, Communication et Lecture. Une barre de menus vous permet de basculer facilement entre les différents modes. Au fur et à mesure quAlexa vous répond, lapplication affiche une liste simple des informations les plus pertinentes.

Lécran daccueil fournit laccès à une touche susmentionné aux actions fréquentes. En plus des médias, il peut sagir de passer un appel ou de naviguer vers un emplacement régulier. Lécran Naviguer va plus profondément, affichant tous vos emplacements habituels. Lécran Communiquer vous permet de passer un appel, de passer un appel sur dautres appareils Echo ou de faire une annonce à tous vos appareils Alexa. Enfin, lécran de lecture affiche les médias les plus récents ainsi que les commandes de lecture et de pause.

Écrit par Dan Grabham.