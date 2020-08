Echo Auto obtient une économie de 20% sur les ventes Amazon

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LEcho Auto nest au Royaume-Uni que depuis quelques mois - et si vous avez tardé à en acheter un, le moment est venu de frapper, car Amazon a réduit le prix de 10 £.

Cela voit l Echo Auto réduit de 49,99 £ à 39,99 £ , une économie de 20%.

Echo Auto ajoute des compétences Alexa à votre voiture. Il est alimenté via USB avec un adaptateur 12V fourni, se connectant à laudio de votre voiture via une entrée auxiliaire de 3,5 mm ou via Bluetooth.

Une fois configuré - ce qui nécessite également de le connecter à votre téléphone pour une connexion de données - il se comportera comme les autres appareils Alexa, répondra aux questions, pourra lire votre musique à la demande et pourra contrôler la navigation sur le téléphone connecté.

Cela facilite certainement de nombreux travaux dans la voiture, ce qui signifie que vous pouvez simplement demander à Alexa, plutôt que davoir à manipuler les paramètres lorsque vous souhaitez passer de la radio à votre service de streaming préféré.

