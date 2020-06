Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

RingGo, lapplication de parking au Royaume-Uni, dispose désormais également dune compétence Amazon, vous pouvez donc payer ou réserver votre parking par la voix via le nouvel appareil Amazon Echo Auto .

Le RingGo Skill est disponible à installer via lapplication Alexa pour iOS, Android ou Fire OS dAmazon, puis une fois que vous avez lié votre compte, vous pouvez utiliser des commandes de mots simples pour payer le stationnement dans tout le pays - partout où RingGo est pris en charge.

Dites simplement "Alexa, ouvrez RingGo" et "garez-vous ici" et votre position sera déterminée automatiquement, via le GPS de votre téléphone. Après confirmation, votre session de stationnement sera payée, totalement mains libres.

Vous pouvez ensuite utiliser lapplication RingGo normale pour prolonger la session si vous êtes en retard.

"Le lancement de notre Amazon Alexa Skill est une innovation indispensable dans le climat actuel et nous sommes incroyablement fiers dêtre les premiers à le commercialiser", a déclaré le directeur général de RingGo, Peter ODriscoll.

Les paiements RingGo sont acceptés dans les parkings et dans les rues de plus de 400 villes du Royaume-Uni. Les personnes soutenues sont Londres, Birmingham, Édimbourg, Glasgow, Bristol et Middlesbrough. Les gares de South Western et de Chiltern Rail sont également couvertes.

Echo Auto dAmazon a été lancé au Royaume-Uni le 17 juin. Il est au prix de 49,99 £ et vous pouvez lire notre examen approfondi ici .