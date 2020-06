Comment configurer Amazon Echo Auto pour fonctionner avec votre voiture

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LAmazon Echo Auto offre la commodité dAlexa dans votre voiture. Ce nest pas le premier appareil à le faire, mais grâce à sa conception mince et au fait quil est fabriqué par Amazon, cest lune des options les plus sophistiquées.

Quand il sagit dajouter un accessoire à votre voiture, il y a forcément beaucoup de questions sur la façon de le configurer et ce quil permettra réellement. Pour vous aider à vous organiser, voici un bref aperçu de vos options de configuration.

LAmazon Echo Auto est livré avec un câble de 3,5 mm dans la boîte, permettant soit une connexion physique à une voiture, soit vous pouvez utiliser Bluetooth pour vous connecter à des voitures qui permet de diffuser de la musique via une connexion Bluetooth. Cependant, toutes les voitures ne le prennent pas en charge, mais il y a ici une liste de voitures qui ne prennent pas en charge Bluetooth Echo Auto.

Pour les voitures plus anciennes ou toute personne disposant dune entrée auxiliaire de 3,5 mm, lEcho Auto vous couvre également, sans aucun des inconvénients Bluetooth.

Armé de ces détails, voici comment configurer votre Echo Auto.

La partie la plus importante de la configuration est davoir votre téléphone à portée de main. LEcho Auto utilisera votre smartphone pour sa connexion au monde extérieur; vous devez avoir installé lapplication Alexa et vous devez être connecté.

Téléchargez, installez et connectez-vous à lapplication Alexa. Accordez à lapplication Alexa les autorisations dont elle a besoin. Connectez votre Echo Auto à lalimentation 12V à laide du câble et de ladaptateur fournis dans la boîte, ou branchez-le sur une prise USB. LEcho Auto aura une lumière orange sur le devant quand il sera prêt à se connecter. Dans lapplication Alexa de votre téléphone, accédez à Appareils> Ajouter, en appuyant sur licône dans le coin supérieur gauche. Dans le menu, sélectionnez Ajouter un appareil> Amazon Echo> Echo Auto. Suivez les instructions de lapplication qui vous guideront à travers le montage et la connexion de votre Echo Auto.

Ce sont les bases de la configuration de votre Echo Auto, mais vous remarquerez que létape 7 est très impliquée. À travers cette dernière étape, vous serez guidé à travers la connexion à un câble Bluetooth ou 3,5 mm, en fonction du type de voiture que vous avez.

Cest assez simple et peut impliquer la connexion au Bluetooth de votre voiture, ce qui est assez simple car vous avez juste besoin de vous assurer que votre téléphone est connecté au Bluetooth de votre voiture. Vous devrez ensuite basculer vers cette connexion Bluetooth comme choix audio chaque fois que vous souhaitez utiliser lEcho Auto.

Pour ceux qui utilisent 3,5 mm, vous serez invité à le brancher (encore une fois, cela peut être à lentrée de la voiture ou à une unité principale avec une entrée) et vous devrez passer à lentrée auxiliaire pour pouvoir entendre laudio depuis votre Echo Auto - et vous serez guidé à travers le réglage des niveaux de volume pour vous assurer que vous pouvez entendre les choses.

Oui, lEcho Auto se connectera à six téléphones différents, bien que vous deviez peut-être coupler manuellement avec des téléphones supplémentaires une fois que vous lavez initialement configuré. Cest un cas simple dappuyer et de maintenir le bouton daction sur le dessus jusquà ce que le voyant orange sallume, puis il est à nouveau en mode configuration.

En utilisant lapplication Alexa sur le deuxième téléphone, vous pouvez à nouveau exécuter le processus de configuration.

Cest bien quand il ny a quun seul de ces téléphones dans la voiture, mais si plusieurs utilisateurs sont dans la voiture en même temps, vous devrez peut-être sélectionner manuellement le téléphone auquel il se connecte également, en désactivant Bluetooth sur les appareils que vous ne voulez pas connexion à.

Cela na vraiment dimportance que lorsquil sagit de sassurer de tirer des données du bon appareil ou daccéder à la bonne liste de contacts, etc.

LEcho Auto est principalement conçu pour les informations des services dAlexa et la lecture de musique, déclenchées par la commande vocale. Il autorise cependant certaines fonctions dappel. Tout dabord, vous pouvez lutiliser pour appeler dautres appareils Echo à laide d Alexa Calling . Deuxièmement, comme Alexa Calling passera également des appels sortants à vos contacts, il peut être utilisé pour appeler nimporte qui dans votre carnet dadresses, si vous lavez synchronisé avec lapplication Alexa.

Vous pouvez décider que vous ne souhaitez pas partager tous vos contacts sur votre téléphone avec Amazon, car cela signifie potentiellement que nimporte qui peut utiliser nimporte quel appareil Alexa connecté à votre compte pour appeler vos contacts.

À notre avis, la meilleure option pour appeler est dutiliser la connexion et les options dappel offertes par votre voiture, indépendamment de lEcho Auto.

Souvent, il est déjà facile daccéder directement aux appels depuis votre voiture. Lorsque vous effectuez un appel, votre voiture doit alors gérer cet appel et couper tout ce que fait lEcho Auto. Cela signifie également que vous contrôlez lappel à partir des commandes de votre voiture, comme les boutons du volant.

Si vous utilisez votre téléphone pour la navigation comme Google Maps ou Waze, cela fonctionne également avec Echo Auto. Une fois connecté, vous obtiendrez les instructions de navigation via votre Echo Auto - en utilisant lapplication de navigation par défaut sélectionnée dans votre application Alexa. Ouvrez lapplication Alexa, accédez à Paramètres> Trafic> Application de navigation par défaut et vous pouvez sélectionner lapplication que vous souhaitez quAlexa utilise.

Ensuite, lorsque vous demandez une direction, Alexa déclenchera cette application et louvrira sur votre téléphone. Vous devez juste vous assurer que vous êtes précis avec vos demandes de destination, bien quAlexa soit intelligent - et vous pouvez demander des magasins ou des restaurants, par exemple.

Si vous utilisez un service comme Waze qui intègre des services de musique en streaming, il vaut mieux utiliser Alexa pour contrôler ces services via la voix, plutôt que dutiliser loption in-Waze.

Si vous avez déjà ajouté une connectivité intelligente à votre voiture - comme un récepteur numérique Pure Highway par exemple - alors vous pouvez continuer à utiliser ces appareils en configurant Echo Auto comme si vous vous connectez à une voiture qui accepte le streaming Bluetooth. Tant que votre téléphone est également connecté à cet autre appareil, vous ne devriez avoir aucun problème.

Cependant, vous devez vraiment réfléchir à la raison pour laquelle vous pourriez vouloir faire cela. Dans de nombreux cas, les fonctions de lEcho Auto dupliqueront certaines des options ajoutées courantes - musique numérique et streaming. Bien sûr, cela a un coût, car vous devrez avoir un plan de données pour prendre en charge la diffusion de musique, tandis que la radio DAB est effectivement gratuite.

Il y a également plus de risques déchec plus vous commencez à connecter en guirlande dappareils. Chaque connexion est un point déchec - votre voiture, votre téléphone, Echo Auto, tout ce que vous pourriez avoir. Nous avons connecté lEcho Auto à une Pure Highway 400 et nous avons constaté quil fonctionnait sans problème, mais vous nutilisez vraiment pas lappareil Pure pour autre chose que sa connexion Bluetooth.

Si votre voiture na pas de connexion Bluetooth et 3,5 mm, vous avez un plus grand défi. Si vous navez pas de chaîne stéréo dans la voiture, loption la plus simple est de vous procurer un haut-parleur Bluetooth décent. Vous pourriez trouver que quelque chose comme le haut-parleur UE Wonderboom fonctionnera bien, avec le volume et la durée de vie de la batterie pour vous satisfaire. Il vous suffit de vous connecter au haut-parleur depuis Echo Auto pendant le processus de configuration.

Si vous ne vous connectez à rien, vous pouvez configurer lEcho Auto comme si votre voiture acceptait la musique Bluetooth via votre téléphone. Quest-ce que cela signifie vraiment que votre téléphone est le périphérique audio Bluetooth de votre Echo Auto et le son sortira ensuite des haut-parleurs de votre téléphone. Que vous puissiez entendre ceux qui sont dans la voiture ou non est une question distincte.

Si vous avez une chaîne stéréo, il existe diverses autres options, comme les émetteurs FM. Ceux-ci fourniront une connexion Bluetooth à laquelle vous pourrez vous connecter, puis diffuser sur une fréquence FM pour vous permettre de régler votre autoradio. Oui, vous devrez trouver un espace vide sur la radio, mais tout ce quil recevra sera lu par les haut-parleurs de votre voiture.

Linconvénient dun émetteur FM est quil est sujet aux interférences. En réalité, sil y a la possibilité de changer lunité principale de votre voiture, ce sera probablement une meilleure solution à long terme, tout en vous donnant accès à une meilleure connectivité. Si vous avez un autoradio DIN unique existant et que vous effectuez un échange simple, vous trouverez probablement que cest un processus simple, mais vous devrez vérifier les spécificités de votre voiture.