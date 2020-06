Echo Auto dAmazon arrive enfin au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Echo Auto dAmazon est désormais officiellement disponible au Royaume-Uni et en Irlande. Comme avec tout autre appareil Echo, il apporte Alexa à la fête, mais utilise le son Bluetooth de votre voiture comme haut-parleur. Vous pouvez également le brancher via une prise audio 3,5 mm si cela fonctionne mieux pour vous.

Côté données, lappareil utilise votre téléphone pour la connectivité (vous aurez donc besoin dun plan de données décent). Comme avec tous les autres appareils Echo, il y a un bouton pour couper les micros.

Nous pensons que lappareil sera le plus utile pour les parents harcelés qui tentent de divertir les enfants ou les travailleurs qui conduisent souvent entre les lieux - vous pouvez être productif avec le courrier électronique, le calendrier et les tâches lorsque vous êtes en déplacement - mais Echo Auto présente quelques inconvénients évidents - vous vous navez pas toujours votre système embarqué en mode Bluetooth, alors que nous avons entendu quAlexa nest pas toujours sensible à un emplacement précis - mais il peut capter des stations de radio locales en fonction de lemplacement.

Amazon a annoncé quEcho Auto quitterait les côtes américaines et viendrait ailleurs au CES en janvier, mais même si cela faisait encore longtemps - il était dabord disponible en tant que produit sur invitation uniquement aux États-Unis en 2018.

Cependant, cela a été une voie complexe vers la compatibilité avec autant de systèmes embarqués que possible en raison des différents systèmes Bluetooth impliqués.

Amazon a également dû tester la baie de huit micros avec des centaines de voitures pour vous assurer que vous pouviez parler à Alexa sur la musique, le bruit de la route et le bruit comme la climatisation. Lorsque vous le configurez, vous calibrez le retard sur le Bluetooth de votre voiture avec lappareil.

Lorsque nous avons parlé à Miriam Daniel, le responsable des appareils dAmazon, en janvier , elle a déclaré que les piles Bluetooth introduisaient des retards dans la diffusion des réponses et de la musique dAlexa sur les haut-parleurs de votre voiture. "Vous pourriez poser une question et vous devrez peut-être attendre à cause de la pile Bluetooth - pas parce quAlexa ne fonctionne pas", explique Daniel. "Nous devons donc contourner tout cela."

Lappareil est alimenté par la prise de courant 12V de votre véhicule ou le port USB intégré.

Comme vous vous en doutez, vous pouvez faire tout ce que vous feriez normalement avec Alexa, vous pouvez donc définir des rappels, consulter votre calendrier, écouter de la musique ou les dernières nouvelles ou accéder à Alexa Skills. Naturellement, lavantage dutiliser la voix est que vous pouvez garder les yeux sur la route.