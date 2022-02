Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La technologie ne manque pas derrière la nouvelle Alfa Romeo Tonale, le SUV compact de la société qui est plus petit que le Stelvio existant.

Offrant une gamme de groupes motopropulseurs hybrides , vous pourriez être surpris d'apprendre que ce n'est pas entièrement électrique, malgré la technologie phare qu'Alfa propose.

Bien sûr, la chose qui a probablement attiré votre attention ne sera pas réellement dans la voiture, elle sera décentralisée et disponible sur le Web 3.0. Oui, Alfa prétend que la Tonale est la première voiture à être équipée d'un NFT.

Les NFT ( jetons non fongibles ) ont fait la une des journaux récemment, alors que les entreprises s'efforcent de sauter dans ce dernier train en marche, au milieu de ce qui semble être une bousculade folle pour acheter des photos de singes avec de la crypto-monnaie. Mais Alfa Romeo essaie peut-être d'offrir quelque chose d'un peu différent.

"Après le consentement du client, le NFT enregistrera les données du véhicule, générant un certificat qui peut être utilisé comme garantie de l'état général de la voiture, avec un impact positif sur sa valeur résiduelle", explique Alfa. Cela ressemble à un livre de service en ligne. Alfa affirme que cela donnera confiance aux acheteurs dans le marché de l'occasion, mais il reste à voir exactement comment ce processus sera géré.

Pour en revenir au monde réel, le Tonale reflète l'héritage sportif d'Afla et il y a des caractéristiques du design Alfa dans ce nez et ces roues, avec une position sportive qui nous rappelle le Jaguar E-Pace .

Certes, ce segment de SUV compacts est extrêmement populaire, en particulier sur les marchés européens où il vous offre une praticité dans les rues plus étroites de la ville avec suffisamment d'espace pour une semaine.

L'intérieur conserve un look sportif, avec un volant à trois branches et d'énormes palettes de changement de vitesse en aluminium, tandis que l'écran du conducteur tente de s'accrocher à l'idée des cadrans du passé. Le bouton de démarrage sur le volant est une touche agréable, évoquant les voitures de sport haut de gamme.

Bien sûr, les écrans sont tous numériques avec un écran conducteur de 12,3 pouces et un écran central de 10,25 pouces, fonctionnant sous Android et offrant une interaction tactile et une personnalisation. Android Auto et Apple CarPlay sans fil sont également pris en charge.

Amazon Alexa est intégré, ce qui signifie que vous pouvez demander des informations telles que la météo, ajouter à vos listes de courses ou utiliser l'Alfa comme lieu de livraison pour votre dernier achat Amazon. À la maison, vous pouvez vérifier l'état de votre voiture via votre Amazon Echo.

En ce qui concerne la puissance et nous savons que certains seront déçus d'apprendre qu'il ne s'agit pas d'une voiture électrique pure - mais il existe une version hybride rechargeable Q4, qui est décrite comme la meilleure de sa catégorie.

Ce modèle associera un moteur à essence de 1,3 litre entraînant les roues avant à un moteur électrique entraînant les roues arrière pour une puissance combinée de 275 ch. Cela signifie également sa transmission intégrale, avec une batterie de 15,5 kWh, qui est censée offrir jusqu'à 80 km (50 miles) de conduite en ville sans émissions.

Il semble que cela ressemble au système du Jeep Renegade PHEV , mais avec une batterie plus grande.

Il y aura également des options hybrides conventionnelles, avec 130 ch ou 160 ch, toutes deux à traction avant. Alfa dit que l'électrification du Tonale signifiera que vous pourrez faire des choses comme se garer, ramper et lancer uniquement en électrique, sans utiliser le moteur.

Les prix et la disponibilité exacte doivent encore être confirmés, mais nous sommes sûrs que nous en apprendrons plus dans un proche avenir.

Écrit par Chris Hall.