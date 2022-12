EE Pocket-lint Awards 2022 : la voiture de l'année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La catégorie automobile des EE Pocket-lint Awards est exclusivement électrique depuis quelques années. Cette catégorie émergente de voitures a connu plus de lancements que jamais auparavant, ce qui en fait une catégorie de plus en plus difficile.

Il y a une plus grande diversité dans l'offre, avec plus de modèles à plus de prix, provenant d'un plus grand nombre de marques.

Cela a rendu la sélection encore plus difficile en 2022.

Voiture de l'année : Kia EV6

La victoire de la Kia EV6 en 2022 n'est pas une surprise : cette voiture a remporté de nombreux prix et il est facile de comprendre pourquoi.

Kia a offert un bon rapport qualité-prix pendant un certain nombre d'années, mais ces derniers temps, une attention renouvelée sur le design a conduit à d'excellents résultats.

Reposant sur la même plateforme que la gagnante de 2021 - la Hyundai Ioniq 5 - la Kia EV6 offre une grande autonomie et de bonnes performances, en particulier sur le modèle GT, ainsi que le confort, la praticité et des spécifications intéressantes.

Hautement recommandé : Mercedes-Benz EQE

Mercedes a commencé son voyage d'électrification avec brio, en dotant l'EQE de suffisamment de luxe et de raffinement pour qu'elle se distingue. L'innovation vient de l'Hyperscreen (bien que ce soit un coût supplémentaire) avec une interface utilisateur sophistiquée et facile à utiliser.

L'esthétique extérieure et le confort intérieur apportent le raffinement que l'on attend de Mercedes. Mais cela a un coût.

Le meilleur des autres

Si Kia a pris la première place avec l'EV6, il y a une sœur dans la liste sous la forme de la Genesis GV60. Installée sur la même plateforme, elle présente beaucoup des mêmes avantages, mais elle est un peu plus chère. La Nissan Ariya propose un SUV électrique de plus grande taille, très intelligent et raffiné, tandis que la BMW iX fait entrer les SUV électriques dans l'avenir. Pour ceux qui recherchent quelque chose de plus petit, la Cupra Born offre un prix plus abordable et une taille compacte, sans sacrifier l'héritage sportif de la Cupra.

Que sont les Pocket-lint Awards ?

Les EE Pocket-lint Awards ont lieu chaque année pour célébrer le meilleur de la technologie des 12 derniers mois. Les produits doivent faire l'objet d'un examen complet par l'équipe de Pocket-lint pour être pris en considération pour les prix, le jugement ayant lieu vers la fin de l'année. Par le biais d'un processus de sélection et de présélection, le jury d'experts évalue les appareils pour désigner le grand gagnant et un deuxième lauréat hautement recommandé.

Les Pocket-lint Awards ont été décernés pour la 19e fois en 2022.

