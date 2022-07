Le lancement de la MG4 électrique est prévu pour septembre.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - MG a présenté la MG4 EV, une bicorps électrique qui rejoindra ses rangs en 2022.

En raison de la pénurie de voitures électriques abordables, le modèle compact devrait recevoir un accueil chaleureux, MG mettant l'accent sur le rapport qualité-prix.

Aux côtés de la MG ZS et de la MG5 EV, la société n'a pas révélé beaucoup de détails sur le nouveau modèle, à l'exception du fait qu'il repose sur une nouvelle plateforme.

Il a été confirmé que la hauteur de la batterie a été réduite et que cette plateforme évolutive sera utilisée pour une large gamme de types de véhicules à l'avenir.

Les détails dont nous disposons incluent des options de batterie de 51 ou 64 kWh, avec des portées citées de 218-281 miles. C'est compétitif et il sera intéressant de voir comment ce modèle se positionne par rapport à des modèles comme la Vauxhall Corsa e ou la Peugeot e-208.

Les images révèlent un design intéressant, avec un toit panoramique et un aileron arrière divisé, ainsi que des détails lumineux complexes à l'arrière de la voiture. A l'avant, on retrouve un nez agressif, qui rappelle la Cupra Born.

L'intérieur est moderne, avec des écrans numériques et une simple molette montée sur le tableau de bord pour sélectionner le mode de conduite. Il semble propre et minimaliste et pourrait bien être populaire auprès des acheteurs.

Il semble même offrir une borne de recharge sans fil pour votre téléphone.

D'autres détails restent à voir, comme le système de charge qu'il prend en charge et la puissance des moteurs, bien qu'il ait déjà été confirmé qu'il s'agit d'un modèle à propulsion arrière.

Ce n'est pas rare dans les voitures électriques, MG affirmant que cela permet d'obtenir une répartition du poids de 50:50.

Nous attendrons ce modèle avec impatience. Nous avons eu quelques grands modèles électriques lancés en 2022, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que l'excitation viendra en grande partie du segment des petites voitures dans un avenir proche.

Écrit par Chris Hall.