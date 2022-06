Les étonnantes voitures électriques du Festival de vitesse de Goodwood 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Goodwood Festival is Speed est une célébration de l'automobile. Organisé chaque année sur les terres du domaine de Goodwood, dans le West Sussex, au Royaume-Uni, il attire des milliers de personnes qui viennent présenter leurs voitures, voir de plus près des voitures qu'elles ont toujours rêvé de posséder, et simplement s'imprégner de l'atmosphère du festival.

Caoutchouc brûlé, essence non brûlée, sueur huileuse d'un vieux moteur, voilà ce qui attire les gens à Goodwood, l'odeur de nostalgie qui flotte dans l'air.

Alors que certains des moteurs les plus exotiques, dans les voitures les plus exotiques, rugissent et font des bonds dans la célèbre montée, cette célébration de l'automobile a pour toile de fond un regard tourné vers l'avenir. On trouve des exemples de voitures électriques partout, des plus communes aux plus rares.

Voici quelques-unes des superbes voitures électriques que vous devez rechercher au Festival de vitesse de Goodwood 2022.

Les voitures électriques sont en plein essor - nous avons passé en revue un grand nombre des dernières voitures électriques - et il y en a encore beaucoup d'autres à venir. Nous avons recherché des voitures électriques intéressantes sur le site de Goodwood. Certaines que vous aurez déjà vues, d'autres que vous ne pourrez jamais acheter et d'autres encore qui seront les leaders du marché à la fin de l'année prochaine.

La BMW i7 est le dernier modèle i à rejoindre les rangs, faisant entrer l'électrique dans le domaine du luxe. L'élément le plus intéressant de cette voiture se trouve en fait sur la banquette arrière, où l'on trouve un écran de 31,3 pouces qui se rabat depuis le toit. Alimenté par Fire TV, il transforme la banquette arrière en un cinéma mobile.

En effet, la BMW i7 est une voiture à conduire. Mais la technologie ne manque pas ailleurs, avec une autonomie de niveau 3, une énorme batterie de 101,7 kWh et des mini-écrans tactiles dans les portes pour contrôler toute une série de fonctions. Et le meilleur, c'est qu'elle peut être commandée dès maintenant.

C'est exactement le genre de voiture pour laquelle le Festival de la vitesse de Goodwood est fait - parce que vous ne la verrez probablement que lors d'un événement comme celui-ci. L'Hispano Suiza Carmen est une hypercar entièrement électrique, fusionnant l'incroyablement moderne avec l'incroyablement rétro.

La Carmen est dotée d'une puissance de 750 kW, de portes à ailettes et de roues arrière fermées, inspirées de la Dubonnet Xenia de 1938. L'intérieur offre également une grande fusion de l'ancien et du nouveau.

Une première à Goodwood, en tenue de camouflage, mais une première vision légitime de ce modèle. L'histoire de cette voiture est amusante : l'accueil réservé au concept-car de Polestar, la Precept, a été si bon que la société a décidé de le fabriquer, sans aucune modification.

L'objectif est d'obtenir 650 W de puissance pour cette GT sportive, qui devrait être une alternative populaire à des modèles comme la Tesla Model S. Elle est attendue sur les routes en 2024.

La Rimac Nevera sera probablement une voiture dont vous entendrez parler mais que vous ne verrez jamais. Non pas parce qu'elle sera incroyablement rapide - ce qui est le cas avec un temps de 0-62mph de 1,97 secondes - mais parce qu'elle sera probablement extrêmement rare.

Rimac travaille maintenant avec Bugatti et cette marque a déjà un statut légendaire, pas seulement à cause de l'accident de Richard Hammond dans un épisode de Top Gear, mais ... ok, surtout à cause de l'accident de Hammond. Vous trouverez cette voiture dans le Supercar Paddock, là où elle doit être.

Voici la grande nouveauté de Lotus, l'Evija. Il s'agit d'une hypercar à 2 millions de livres sterling et nous vous avons déjà présenté cette voiture, Lotus la décrivant comme une carte de visite de la direction que Lotus prend actuellement.

Elle vaut la peine d'être vue car elle est probablement rare et vous n'en verrez peut-être jamais une sur les routes - et c'est vraiment un spectacle à voir.

Il s'agit de la Lexus RZ et elle devrait être populaire, tout comme la Toyota bZ4X similaire, mais ce qui a marqué cette voiture au lancement, c'est l'inclusion d'un étrier de direction plutôt qu'un volant conventionnel.

Vous pourrez bien sûr obtenir un volant classique, tandis qu'il y a une batterie de 71,4 kWh, des moteurs à l'avant et à l'arrière et une autonomie d'environ 250 miles - ce qui semble proche de ce que nous avons expérimenté sur le modèle haut de gamme de Toyota.

Lorsque Porsche a annoncé la Taycan, nous n'avions aucune idée de la popularité qu'elle allait connaître. Nous n'avions pas non plus idée que Porsche annoncerait une gamme complète de modèles, mais c'est ce qu'ils ont fait.

Alors que la critique la plus facile à formuler à l'encontre de Porsche est que toutes ses voitures se ressemblent, il vaut la peine de faire un tour sur le stand Porsche à Goodwood pour voir les différents modèles de la Taycan aux côtés des autres modèles de Porsche. La Taycan - sous ses nombreuses formes - est disponible à l'achat dès maintenant.

Beaucoup de gens ont affirmé que la Ford Mustang Mach-E n'était pas une Mustang. Eh bien, ce n'est même pas une Ford, mais c'est définitivement une Mustang. Basée sur la Fastback 67, elle est construite à partir de carrosseries Ford sous licence officielle, ce qui lui confère un look génial de restomod. Elle s'appelle la Mustang de Charge Cars.

Elle est dotée d'une batterie de 63 kWh, d'un système de charge de 50 kW et d'une autonomie de 300 km. Le temps de 0 à 100 km/h, soit 3,9 secondes, vous fera sourire. C'est une voiture qui a l'air incroyable, même si elle n'est pas aussi avancée que certains des modèles de cette liste. Mais comme elle ne sera fabriquée qu'à 499 exemplaires, elle est vraiment très spéciale.

Alors que l'Evija sera hors de portée pour beaucoup, le SUV électrique Eletre sera probablement plus commun, Lotus se concentrant sur le renforcement de son attrait pour le grand public.

La performance est l'objectif (c'est une Lotus après tout) avec un temps de 0-62mph de moins de 3 secondes - et une autonomie cible de 373 miles. Construite de A à Z sur une nouvelle plateforme, cette voiture est en rupture totale avec le passé de Lotus, c'est donc une voiture importante pour la marque.

Le prototype Renault 5 apparaît dans les salons depuis plusieurs années et, tout comme Goodwood est un festival de la nostalgie pour beaucoup de gens, il en va de même pour ce modèle conceptuel.

Si vous avez un souvenir ému de la Renault 5 (et de toutes ces incroyables versions de rallye), ce concept vous fera sûrement vibrer. Tout le monde réclame des voitures électriques plus petites et, bien que Renault ait déjà la Zoe, ce modèle pourrait être accueilli avec beaucoup d'enthousiasme.

Lucid, une startup de la Silicon Valley, veut défier dans l'espace des voitures électriques premium, l'une des quelques marques disruptives qui cherchent à défier l'establishment. Dévoilée en 2016, les premières livraisons de la Lucid Air ont commencé fin 2021.

La question qui se pose dans le secteur sera toujours de savoir si ces jeunes entreprises réussiront : Tesla a manifestement réussi, mais il lui a fallu de nombreuses années, et des hauts et des bas, pour arriver au point où elle en est aujourd'hui. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une belle voiture dotée de nombreuses technologies.

Ok, alors celui-ci est un peu une tricherie parce que c'est un autre concept car, conçu pour nous montrer à quoi pourraient ressembler les futurs modèles AMG.

Mais la plateforme sur laquelle il repose est en cours de développement et sera utilisée pour de futurs modèles AMG similaires à celui-ci, alors cela vaut la peine d'avoir un aperçu de ce concept car et de se prélasser dans sa gloire.

La Fisker Ocean, dont le lancement est prévu au Royaume-Uni en 2023 et qui est pour l'instant une version limitée, est équipée d'un toit solaire qui permet de recharger la batterie lorsqu'elle est exposée à la lumière du jour. Fisker est une autre startup californienne qui cherche à faire des vagues dans le domaine des véhicules électriques.

Ce SUV rivalisera avec les SUV électriques haut de gamme, comme le BMW iX3 ou l'Audi Q4 e-tron par exemple. La question, bien sûr, est de savoir si les gens vont se tourner vers une nouvelle marque ou choisir quelque chose d'un nom familier.

Nous avons déjà examiné la Genesis GV60 et c'est une excellente voiture électrique. La raison pour laquelle nous l'avons placée sur cette liste est que vous connaissez probablement déjà la Kia EV6 et la Hyundai Ioniq 5 - mais celle-ci est une alternative. C'est à peu près la même chose (dans le sens où c'est une excellente voiture) mais elle est un peu différente et cela pourrait plaire à certains.

Comme Genesis est une marque relativement nouvelle au Royaume-Uni, il vaut la peine de vérifier les autres modèles qu'elle propose sur le stand à Goodwood.

Rivian est une autre startup qui veut s'imposer dans le secteur des véhicules électriques. Elle existe depuis un certain temps et suscite l'enthousiasme des Américains, car ce modèle, le Rivian R1T, a été l'un des premiers pick-up électriques à être dévoilé (il faut maintenant tenir compte du Ford Lightning et du Tesla Cybertruck ).

En tant que pick-up, il n'a peut-être pas le même attrait en dehors des États-Unis, mais c'est une entreprise innovante et cette voiture attire toujours les foules.

D'accord, ce n'est pas aussi exotique que certains des modèles de cette liste, mais il s'agit d'une mise à jour de l'un des meilleurs véhicules électriques à avoir honoré les routes jusqu'à présent. Le Kia e-Niro a connu un énorme succès et ce modèle de seconde génération semble poursuivre sur cette lancée (nous vous proposerons un test complet en juillet).

Alors, pendant que vous admirez toutes ces superbes voitures électriques, il vaut la peine de prendre le temps d'essayer le modèle que vous finirez probablement par acheter.

La Solo d'Electra Meccanica est conçue comme une voiture pour les navetteurs, la solution au problème de la congestion urbaine où tout le monde se déplace en SUV. À la place, vous pouvez conduire cette chose électrique à trois roues.

Pour beaucoup, c'est la vision de l'avenir de la mobilité (voir aussi la Citroën Ami), mais nous ne pouvons nous empêcher de penser que ce design ressemble un peu trop à quelque chose des années 1980, mais sans le charme rétro.

À Goodwood, les voitures de course ne manquent pas, couvrant de nombreuses années de compétition, mais vous trouverez également la Mahindra M7Electro en exposition, la voiture de Formule E de la société.

À côté, vous pourrez également admirer la M9Electro de nouvelle génération, qui, selon Mahindra, est la voiture de course la plus efficace au monde. Cette voiture de troisième génération participera aux courses de Formule E en 2023.

Écrit par Chris Hall.