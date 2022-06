Le gouvernement britannique supprime la subvention pour les voitures rechargeables

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le ministère des transports a annoncé que le programme d'aide aux voitures rechargeables du gouvernement britannique était désormais terminé, mettant fin à la petite subvention qui était disponible pour aider les gens à acheter des voitures électriques.

Le programme a commencé comme une subvention assez généreuse, compensant une partie du coût des véhicules électriques dans les premières années. Pour ceux qui cherchaient à acheter la toute nouvelle BMW i3 lors de son lancement en 2013, par exemple, il s'agissait d'une économie raisonnable.

Au grand dam des acheteurs de VE, les seuils et les valeurs de la subvention ont été lentement réduits au fil des ans, et il est clair qu'elle a toujours été conçue pour être temporaire.

Le changement doit être replacé dans le contexte du marché automobile actuel. Lorsque le programme a été lancé, il y avait peu d'options pour les voitures électriques et moins d'options de recharge : aujourd'hui, les acheteurs de voitures électriques disposent d'un large éventail d'options, d'une infrastructure en pleine expansion et de l'échéance imminente de 2030, date à laquelle la vente de nouvelles voitures à combustion sera interdite.

Il existe toujours un fossé entre les prix des véhicules traditionnels à moteur à combustion interne (ICE) et ceux des véhicules électriques à batterie, mais au cours de l'année dernière, la subvention pour les voitures rechargeables n'a été réellement applicable qu'aux modèles les moins chers, et beaucoup ont choisi d'acheter des véhicules en dehors du seuil du programme.

Sa suppression signifiera toujours une augmentation de la pression sur ceux qui cherchent à acheter les voitures les plus abordables, qui sont susceptibles d'être les plus difficiles à se permettre un VE et ce problème est susceptible de rester, donnant un élan au marché des voitures d'utilisateurs beaucoup plus abordables pour les petits véhicules à moteur à combustion interne.

Mais le gouvernement ne supprime pas complètement la subvention, affirmant au contraire la recentrer, en continuant à soutenir les ventes de véhicules accessibles en fauteuil roulant, de taxis, de camionnettes et de motos.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 14 Juin 2022

Le gouvernement britannique va également se concentrer sur l'amélioration du chargement public, un sujet qui fait l'objet d'une attention constante. Avec l'augmentation du nombre de véhicules électriques sur les routes, les demandes d'installations de recharge augmentent, en particulier sur les artères, où de réels investissements sont nécessaires pour alimenter les véhicules électriques à l'avenir.

Écrit par Chris Hall.