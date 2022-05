Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - DeLorean a dévoilé sa réimagination très attendue de la voiture classique des années 80.

Conçue en collaboration avec Italdesign, la DeLorean Alpha5 est basée sur la DMC-12 - la voiture de sport malheureuse qui a été rendue encore plus célèbre dans la trilogie cinématographique Retour vers le futur.

Elle conserve les portes papillon et la même forme approximative, mais ajoute des courbes pour une version très moderne de l'original.

Plus important encore, elle intègre un groupe motopropulseur entièrement électrique qui lui permet d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes, et le modèle de base peut parcourir "plus de 300 miles" en une seule charge.

Ceci grâce à une batterie de 100 kWh. La vitesse maximale est limitée à 150 mph.

D'autres versions sont également attendues, bien qu'elles n'aient pas encore été annoncées et/ou confirmées.

Il est intéressant de noter que les portes se relèvent pour les deux séries de sièges, de sorte que les passagers arrière peuvent entrer par les portes respectives, tout comme le conducteur et l'avant.

À l'intérieur, il n'y a que peu ou pas de clins d'œil à l'original des années 80, avec une console centrale très moderne dotée d'un écran tactile.

Un tableau de bord virtuel pour le conducteur est le seul autre élément distinctif à l'avant.

DeLorean affirme que l'Alpha5 entrera en production en 2024. Les prix ne sont pas encore connus.

Écrit par Rik Henderson.