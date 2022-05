Stellantis : le nuage est la clé des futures expériences en voiture

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le smartphone est devenu l'objet technologique le plus personnel que nous possédons tous : ce n'est plus un simple téléphone, mais un ordinateur hautement connecté qui gère nos vies. Avec l'ascension du smartphone, nous sommes tous devenus plus férus de technologie, plus dépendants de la technologie et plus axés sur la technologie.

Pour un constructeur automobile, cela représente un défi, selon Ned Curic, directeur de la technologie chez Stellantic. Et M. Curic connaît bien les technologies qui évoluent rapidement, puisqu'il était récemment vice-président d'Alexa Automotive chez Amazon, mais qu'il a également travaillé pour des entreprises comme Toyota et Microsoft.

Dans le cadre du podcast Pocket-lint, nous avons demandé à M. Curic comment un constructeur automobile pouvait suivre le rythme alors que la technologie évolue si rapidement en dehors de la voiture.

"Cela n'a pas été facile pour les constructeurs automobiles", a déclaré M. Curic. "En fait, il a été très, très difficile de le faire et aucun constructeur automobile n'a fait du bon travail au cours de la dernière décennie pour ... suivre tous ces changements rapides."

"Mais nous avons des plans avec notre cabine numérique de prochaine génération pour changer la donne à ce sujet et exécuter un plan pour déplacer cette expérience numérique vers le cloud."

Tout comme nous avons assisté à une montée en puissance des capacités de notre technologie au cours de la dernière décennie, nous avons également constaté l'énorme puissance du cloud.

Il a permis des expériences qui, il y a 20 ans, auraient semblé insondables sans un énorme stockage local pour toutes ces informations et une énorme puissance pour tout ce traitement, mais il a permis des expériences virtualisées, où l'ordinateur du cloud fait tout le travail et l'appareil connecté voit les bénéfices.

"Nous pouvons modifier plus rapidement les expériences vécues dans l'habitacle, les réaliser dans le nuage et les reproduire à l'intérieur du véhicule", explique M. Curic, en précisant que des mises à jour trimestrielles et, dans certains cas, hebdomadaires seront effectuées pour que les expériences vécues à bord des véhicules restent fraîches.

Stellantis étant un groupe énorme - Jeep, Fiat, Citroën, Alfa Romeo, Maserati, Vauxhall, Dodge, etc. - toutes les expériences que ces marques proposent ne seront pas les mêmes, mais elles fonctionneront toutes sur la même plate-forme numérique.

"Une chose que ... nous faisons en ce moment est cette simplification radicale sur la plate-forme électronique et matérielle, et ensuite sur la pile logicielle aussi", dit Curic, "et ce que nous construisons en termes de logiciel d'habitacle numérique sera identique pour toutes nos marques - ce qui va être différent, c'est le contenu et les services d'application pour les différentes marques."

La connectivité est à la base de cette expérience, tant pour les systèmes automobiles que pour l'expérience des clients dans l'habitacle. L'amélioration de la connectivité est le résultat de l'augmentation de la vitesse des connexions mobiles.

C'est un domaine que Qualcomm connaît bien, puisque Stellantis s'est associée à Qualcomm pour réaliser une grande partie du changement. Cela permet aux constructeurs automobiles d'adopter une approche plus simple de ce que Qualcomm appelle le"châssis numérique".

"En choisissant plusieurs fournisseurs de matériel ou partenaires, il faudrait assembler de nombreuses pièces. Avec Qualcomm, nous pensons qu'avec un seul partenaire solide, nous pouvons réaliser beaucoup plus de choses", explique M. Curic.

Si vous pensez que votre voiture est déjà bien connectée, il y a encore beaucoup à faire dans les années à venir. D'après Stellantis, les voitures du futur devraient être mieux placées pour suivre le rythme de l'évolution technologique.

Vous pouvez écouter le reste de l'interview - qui couvre les véhicules autonomes, l'apprentissage automatique et d'autres technologies - sur le Podcast Pocket-lint.

Écrit par Chris Hall.