(Pocket-lint) - La DeLorean Motor Company a annoncé quand elle dévoilera son véhicule tout électrique.

La société, basée au Texas, n'est pas le même constructeur automobile qui a produit l' emblématique DMC-12 , mais elle détient les droits de marque et fournit des pièces aux voitures DeLorean d'époque. Il prétend depuis plus d'une décennie qu'il est intéressé par une DeLorean tout électrique avec une autonomie de 100 milles. Mais maintenant, il semble prendre les choses au sérieux. Il a commencé à taquiner un véhicule tout électrique plus tôt cette année via les réseaux sociaux avec le slogan : « L'avenir n'a jamais été promis ».

Maintenant, il fournit aux gens une date de dévoilement spécifique pour cette voiture : 18 août 2022.

Clarifions un peu les choses. La prochaine génération de DeLorean sera mise au point le 18 août 2022. Pour plus d'informations, lisez le communiqué de presse ici : https://t.co/Q4Rax2aBC1 #DeLorean #DeloreanEVolved #firstlook pic.twitter.com/H0t0i4ODqv – DeLorean Motor Company (@deloreanmotorco) 4 avril 2022

La DeLorean Motor Company a promis de partager le nom officiel du véhicule électrique et de fournir plus de détails sur le véhicule pendant l'événement. Trois jours plus tard, la société a annoncé qu'elle afficherait le véhicule électrique sur le Concept Lawn de Pebble Beach . Le constructeur automobile le décrit comme un "concept car tant attendu" qui est l'aboutissement d'une "histoire de plus de 40 ans avec la prestigieuse société de design Italdesign".

On sait peu de choses sur l'EV à ce stade, mais le site Web de DeLorean présente des graphiques silhouettés qui suggèrent qu'il comportera les portes papillon du DMC-12.

Écrit par Maggie Tillman.