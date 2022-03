Lotus entre audacieusement dans un avenir électrique avec le SUV Lotus Eletre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lotus a dévoilé la Lotus Eletre, son SUV électrique qui marque un nouveau chapitre dans l'histoire de la société Hethel.

Faisant désormais partie du groupe Geely, Lotus va lancer plus de voitures électriques et pénétrer des segments dans lesquels elle n'a jamais été auparavant. L'Eletre fait ses débuts dans le segment des SUV, tout en conservant les performances de Lotus.

La nouvelle voiture frappante est un SUV électrique performant, chargé d'une batterie offrant plus de 100 kWh, avec une autonomie ciblée à 373 miles. Il prendra en charge la charge jusqu'à 350 kW.

Visant à donner à l'Eletre le cœur d'une voiture de sport, elle fera le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes, tout en offrant des places assises pour quatre. Il y a 600 ch de puissance et une transmission intégrale.

Ce n'est pas seulement le premier SUV de Lotus, c'est aussi la première voiture à cinq portes de Lotus.

Avec la possibilité de repartir de zéro, il s'agit d'un écart marqué par rapport à ce que nous avons vu de Lotus dans le passé. L'entreprise veut cependant s'accrocher à ses principes, affirmant que la conduite, la maniabilité et les performances évoluent toutes à partir de ses voitures de sport.

Le drame ne manque pas non plus : l'Eletre est agressif et sportif dans son look, avec des options pour des roues de 23 pouces et des freins en céramique, des caméras pour les rétroviseurs extérieurs et des sangles en fibre de carbone pour réduire le poids.

Il existe également des fonctionnalités conviviales qui pourraient laisser ceux qui sont habitués à la simplicité des voitures Lotus précédentes. Il y a maintenant une expérience sans rendez-vous qui fera un spectacle à l'approche de la voiture, tandis que la calandre avant est composée de pétales interconnectés, pouvant être fermées pour améliorer l'aérodynamisme, ou ouvertes pour alimenter en air afin de refroidir les moteurs ou la batterie.

Ensuite, il y a le LIDAR déployable. Ces capteurs restent cachés à moins qu'ils ne soient nécessaires, mais peuvent ensuite être déployés pour analyser l'environnement autour de la voiture et faciliter la conduite autonome. Avec les autres caméras de la voiture, il peut créer une image complète autour du véhicule.

Lotus

Il ne s'agit donc pas seulement d'un SUV à l'allure sportive. Il s'agit d'un VUS de performance chargé de technologie et qui s'étend également à l'intérieur.

Il y a un écran OLED paysage central de 15,1 pouces - très Tesla - et un écran conducteur réduit, tandis que l'éclairage intérieur joue également son rôle dans la communication avec les occupants, capable de refléter l'état de charge ou d'alerter des choses comme les appels entrants.

La lame de lumière à travers le tableau de bord s'étend également du côté passager, de sorte qu'ils peuvent également interagir avec la voiture.

Il y a un support vocal, un affichage de réalité augmentée tête haute et un système audio de la marque audio de performance KEF, avec un système de 800 watts à 15 haut-parleurs en standard.

Ce n'est pas seulement l'écran central qui ressemble à Tesla, il offrira également des expériences comme l'invocation de Tesla, permettant au conducteur d'appeler la voiture depuis une place de parking via l'application pour smartphone et de conduire jusqu'à une destination, puis de se garer à nouveau.

Lotus indique que le système a été conçu pour être évolutif, pour inclure des fonctionnalités et des développements supplémentaires à l'avenir.

C'est tout un énorme changement pour Lotus. D'un petit constructeur de voitures de sport à une marque aux ambitions mondiales pour ses voitures électriques, tout semble impressionnant.

Lotus dit que l'Eletre est maintenant disponible, mais le prix n'a pas encore été confirmé. Les livraisons sont prévues au Royaume-Uni, en Europe et en Chine à partir de 2023.

Écrit par Chris Hall.