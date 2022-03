Comment regarder la première mondiale de Lotus Eletre en direct en ligne

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lotus est surtout connu pour ses voitures de sport biplaces. De la Lotus Esprit de James Bond à l'Elise, l'Exige et l' Evora , c'est une marque emblématique avec un long pedigree de performance, mais qui traverse une énorme transition.

Désormais propriété du groupe automobile chinois Geely (aux côtés de Polestar ), la société prévoit de lancer quatre voitures électriques sur une gamme de segments, à commencer par la Lotus Eletre, anciennement connue sous le nom de code Lotus Type 132. Nous le savons déjà. est un SUV électrique, c'est donc tout un changement pour Lotus.

Voici comment vous pouvez regarder le dévoilement du nouveau modèle.

Le lancement de la Lotus Eletre aura lieu le mardi 29 mars 2022, à 19h30 à Londres. Voici les heures globales pour votre référence :

San Francisco - 11h30 HAP

New York - 14h30 HAE

Londres - 19h30 BST

Berlin - 20h30 CEST

New Delhi - 00h00 IST, 30 mars

Tokyo - 03:30 JST, 30 mars

Sydney - 05h30 AEDT, 30 mars

Oui, Lotus a confirmé que vous pourrez regarder le lancement sur YouTube , Facebook ou sur Lotuscars.com . Nous nous efforcerons d'intégrer la vidéo ici lorsqu'elle sera disponible.

Lotus taquine le Lotus Type 132 depuis un certain temps, après avoir initialement déclaré qu'il s'agirait d'un SUV du segment E. Cela suggère que ce ne sera pas un marché de masse, ce sera exclusif - et c'est ce que nous attendons de cette nouvelle race de voitures Lotus.

Les vidéos teasers se sont concentrées sur des éléments tels que les matériaux en fibre de carbone, les lignes agressives modernes mettant l'accent sur la vitesse et la lumière. C'est pour cela que Lotus est connu et nous nous attendons à ce que la Lotus Type 132 - maintenant connue sous le nom de Lotus Eletre - soit une vitrine de tout ce que Lotus a fait dans le passé.

C'est un énorme changement pour Lotus, nous nous attendons donc à des performances conçues pour impressionner, nous nous attendons à beaucoup entendre parler de conduite et de maniabilité, d'un pedigree de voiture de sport et d'un héritage qui vient de la piste de course. Mais derrière tout ça, on attend quelque chose de technologiquement avancé, ouvrant la voie aux Lotus électriques qui suivront .

