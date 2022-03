Gogoro présente la première batterie EV échangeable à l'état solide

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Gogoro existe depuis longtemps, lançant pour la première fois ses scooters électriques avec des batteries échangeables par abonnement en 2016 .

Il convient de noter qu'il s'agit de scooters de type cyclomoteur électrique de route, et non des trottinettes électriques de plus en plus populaires que vous voyez à chaque tournant.

Le concept de batterie interchangeable s'est avéré très populaire et constituait un moyen astucieux de contourner les limites d'autonomie qui affectaient les véhicules électriques à l'époque.

Non content de se reposer sur ses lauriers, Gogoro a cherché des moyens d'améliorer encore l'expérience du scooter électrique.

La société s'est associée à ProLogium Technology pour montrer ce qu'elle prétend être la première batterie EV à semi-conducteurs échangeable au monde.

Le prototype de batterie lithium-céramique est compatible avec les scooters actuels de Gogoro mais devrait offrir une capacité bien supérieure à celles actuellement disponibles.

Les entreprises visent une capacité de 2,5 kWh, contre 1,7 kWh actuellement proposée.

Il ne s'agit pas seulement de capacité, cependant, les batteries à semi-conducteurs devraient également être beaucoup plus sûres que leurs cousines au lithium-ion.

Le pire cauchemar de tout propriétaire de véhicule électrique est un incendie de batterie et la nature moins volatile de la technologie à semi-conducteurs devrait les rendre beaucoup moins probables.

Bien que Gogoro et ProLogium s'attendent à en faire une offre commerciale, les sociétés n'ont pas précisé de délai.

La plupart d'entre nous seront plus enthousiasmés par la perspective que cette technologie atteigne des véhicules électriques plus grands , mais pour l'instant, c'est une première étape prometteuse.

Écrit par Luke Baker.