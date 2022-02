L'application de parking RingGo fonctionne désormais via Android Auto

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L'application de stationnement britannique RingGo fonctionne désormais directement via Android Auto, vous aidant à évaluer plus facilement l'occupation des différents parkings et où vous garer lorsque vous êtes pressé.

Cela fait suite à la nouvelle selon laquelle RingGo a ajouté la fonctionnalité Apple CarPlay pour les utilisateurs d'Apple à la fin de 2021, donc maintenant l'application est liée aux deux principaux systèmes tiers.

La collaboration Android Auto permet aux conducteurs "d'afficher l'application mobile RingGo sur le tableau de bord de leur voiture, ce qui rend le stationnement plus pratique pour les conducteurs", indique RingGo dans sa version officielle.

Il existe certaines stipulations techniques, en ce sens que votre appareil Android doit exécuter Marshmallow ou supérieur dans un véhicule Android Auto compatible. Étant donné que le système d'exploitation Android de Google est désormais en version 12, tous les nouveaux appareils achetés au cours des six dernières années n'auront aucun problème à répondre à cette exigence.

L'ajout de l'application sur les tableaux de bord numériques des voitures compatibles est tout à fait logique : "Les conducteurs peuvent désormais alterner entre leur application de stationnement RingGo, les services de navigation, la musique et la messagerie, de manière plus transparente que jamais", déclare Peter O'Driscoll, Directeur Général chez RingGo.

Au fur et à mesure que le code de la route a évolué, il est désormais illégal de tenir un téléphone portable dans votre main pour quelque raison que ce soit lorsque vous conduisez au Royaume-Uni (il n'est autorisé que s'il est apposé), donc avoir un système intégré approprié où les applications s'affichent sur les systèmes embarqués , y compris via Apple CarPlay ou Android Auto, est certainement la voie à suivre par les fabricants d'applications et les conducteurs. Sécurité et commodité tout en un.

Écrit par Mike Lowe.