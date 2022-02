Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Super Scott ! Une DeLorean tout électrique est en préparation ?

Cela semble être le cas, sur la base d'un Tweet de la société, avec un teaser de la silhouette de la voiture (comme illustré) ainsi que le hashtag "#DeloreanEVolved" - le "EV" en majuscule étant le cadeau clé.

En ce qui concerne les voitures classiques, la DeLorean a un public presque culte, en grande partie grâce au DMC-12 figurant dans la série de films Retour vers le futur .

Mais DMC - c'est DeLorean Motor Company (pas Disco Mix Club, Devastating Mic Controller, ni Deep and Meaningful Conversation) - n'était pas à l'origine une entreprise automobile prospère, s'effondrant quelques années seulement après le début de son cycle de production des années 1980.

Cependant, en 1995, la société a été acquise, avec une propriété intellectuelle autour du nom DeLorean Motor Company sécurisée. Depuis lors, il a remplacé des pièces pour le petit nombre de véhicules DeLorean encore disponibles (on pense que seuls 9 000 ont été construits ; les modèles restants peuvent rapporter entre 20 000 et 60 000 $ aujourd'hui, selon l'état).

Cependant, voici où l'histoire prend une tournure. Aux États-Unis, une loi a reçu le sceau d'approbation en janvier 2021 permettant la production de répliques de véhicules en faible volume. C'est quelque chose que DMC - qui est basé à Humble, au Texas - attend depuis des années et, potentiellement, pourrait être la raison de cette DeLorean électrique.

Notre réflexion initiale est que DeLorean ne réapparaîtra pas comme un tout nouveau véhicule. Pas à moins qu'il ne soit soutenu par une entreprise automobile considérable et bien établie, car il s'agit simplement d'une opération tellement coûteuse et complexe compte tenu de la réglementation actuelle. Nous spéculons pleinement ici, mais la Gigafactory de Tesla se trouve également au Texas – cela ne serait-il pas un lien pour faire parler les langues et le genre de collaboration folle pour laquelle Elon Musk serait prêt ?

À l'heure actuelle, DMC ne donne pas grand-chose, à l'exception d'un aperçu silhouetté de portes papillon d'aspect classique, créant une façade moulée en forme de V, comme le révèle ce Tweet très important. Nous devons dire, cependant, que ces portes ne suivent pas exactement la même forme que la voiture d'origine, tandis que la silhouette en « V » à l'avant est également un nouveau point de différence.

Quand pourrons-nous en voir plus ? Eh bien, la rumeur est pour cette année - et vous pouvez vous inscrire sur le site officiel DeLorean.com pour plus d'informations. En espérant qu'il y ait une date de révélation le 15 octobre, juste pour que tous les fans de Retour vers le futur soient encore plus heureux.

Que nous souhaitions tous avoir un aperçu du passé mis à jour ou quelque chose de plus radical, nous devrons simplement attendre et voir. Nous sommes sûrs qu'il ira beaucoup plus vite que 88 mph cependant ...

Écrit par Mike Lowe.