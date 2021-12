Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - GM a publié un teaser pour un prochain VE . Il a fabriqué une version électrique du camion pleine grandeur GMC Sierra Denali.

General Motors na pas encore annoncé quand il dévoilera le pick-up à batterie, mais ce sera probablement après les débuts du Chevrolet Silverado EV au CES 2022 le 5 janvier. En attendant, cela donne aux fans quelque chose à mâcher : une image teaser qui montre le nez carré, avec un éclairage en forme de L et un grand badge GMC brillant au sommet dune calandre massive. Il a également publié une vidéo teaser pour mettre en évidence les capacités déclairage.

On ne sait pas grand-chose dautre à ce stade. GM a annoncé quil fonctionnerait sur la plate-forme de batterie de véhicule électrique Ultium et quil serait assemblé à lusine Zero de GM à Detroit et à Hamtramck, dans le Michigan. Il nentrera probablement pas en production avant le début de 2023, comme le Chevy Silverado EV.

Le Sierra est lun des camions les plus populaires de GMC. Cest aussi lun des plus gros camions du constructeur automobile. Il concurrencera les autres camionnettes électriques arrivant sur le marché des véhicules électriques, telles que le F-150 Lightning , le Tesla Cybertruck et le Rivian R1T.

WhatsApp, Halo Infinite et plus - Podcast Pocket-lint 133 Par Rik Henderson · 15 Décembre 2021

Pour un aperçu des meilleurs véhicules électriques actuellement disponibles ainsi que des meilleurs véhicules électriques à venir, consultez les guides de Pocket-lint :