(Pocket-lint) - Le CES approche à grands pas. Et, dans létat actuel des choses, lédition 2022 du grand salon de lélectronique grand public doit être à nouveau un événement en personne.

Il se déroule à Las Vegas du 5 au 8 janvier avec des conférences de presse et des discours commençant la veille, et bien quil y ait des mises en garde évidentes en raison de la pandémie, cest relativement comme dhabitude.

Mais quest ce que ça veut dire? Quelles sont les tendances à attendre au salon de cette année ? Et quelle sera lambiance pour les milliers de participants cette année ?

Nous avons parlé au président de lorganisateur du CES, la Consumer Technology Association, Gary Shapiro, pour le savoir. En tant quinvité de lépisode 132 du Podcast Pocket-lint , il a parlé de lémission à venir avec des paroles lyriques et nous a donné un aperçu des plus grandes innovations qui devraient apparaître.

"Je mattends à ce que ce soit un événement merveilleux et joyeux alors que nous retournons à Las Vegas et réunissons tous ceux qui ne se sont pas réunis au cours des deux dernières années", a-t-il déclaré. "Nous avons des groupes du monde entier, nous avons de grandes marques et nous avons de nouvelles catégories, notamment la technologie alimentaire, la technologie spatiale et les NFT."

Cependant, lune des plus grandes tendances de cette année se concentrera sur les voitures et le transport électrique : « Cest notre plus grande catégorie automobile au CES. Nous voyons des véhicules autonomes, nous voyons le passage rapide à lélectrique et nous voyons constructeurs automobiles pour la première fois du monde entier, dont un du Vietnam.

"Les entreprises présentent de nouveaux types de voitures, leurs voitures futuristes, il y a toutes sortes de choses."

Il sinscrit dans le thème général du salon de cette année : linnovation. Cela et un avenir plus vert.

"Une partie de linnovation consiste à sassurer non seulement que vous avez de linnovation, mais quelle est verte. Nous voyons beaucoup de cela au CES, laccent mis sur linnovation verte et ce que font les entreprises. Je veux dire, lun des grands sujets de discussion au CES va être le passage à la voiture électrique pour séloigner de ces voitures basées sur lutilisation de combustibles fossiles », a expliqué Shapiro.

Et quen est-il du reste de lémission maintenant et à lavenir, que devrions-nous nous attendre à voir dautre en tant que visiteur ou observateur en ligne ?

"Ce qui est passionnant pour beaucoup de gens à propos du CES, cest la découverte de nouvelles utilisations de la technologie, qui existent et peuvent faire une différence fondamentale", a-t-il ajouté.

"Je ne pense pas que de mon vivant, nous arriverons à la version Star Trek de la téléportation et des choses que quelquun comme moi qui vole beaucoup aimerait avoir. Mais, je pense que ce que nous voyons, que ce soit de la nourriture la technologie, ou les transports, ou léducation, ou leau propre, la santé propre, la réduction de la consommation dénergie, je pense que nous voyons tellement de solutions là-bas. Cest pourquoi nous avons le spectacle. "

Vous pouvez écouter lintégralité de linterview avec le président du CTA Gary Shapiro sur l épisode 132 du podcast Pocket-lint disponible dès maintenant.