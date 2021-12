Hennessey Project Deep Space est une hypercar électrique à 6 roues dingue

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hennessey a littéralement commencé avec une feuille de papier vierge pour proposer le concept du projet Deep Space.

Avec des inquiétudes concernant les performances des voitures électriques, en raison du poids, Hennessey sest engagé dans une direction différente en voulant faire quelque chose de totalement différent.

Bien sûr, même si la vitesse absolue nest pas lobjectif - le Venom F5 est là pour cela - John Hennessey dit que Project Deep Space pourrait toujours aboutir à la voiture à quatre places la plus rapide au monde. Pas de 0-60 mph, mais de 0-200 mph.

Cest en grande partie dû au fait que ce yacht terrestre a six roues et six moteurs et quà environ 7 mètres de long, il y a de la place pour une énorme puissance de batterie dans le corps aérodynamique du véhicule. Augmenter les roues signifie plus de traction.

Les sièges ne sont pas disposés de manière conventionnelle, mais sont plutôt disposés en losange, de sorte que le conducteur est à lavant et au centre, flanqué de deux sièges passagers, le quatrième siège étant placé derrière.

Plutôt que dêtre le siège juste à larrière dans lequel vous pousserez votre enfant bruyant, Hennessey sinspire des voyages aériens privés et en fait un siège VVIP - le siège ultime pour les voyages en première classe.

Cela souligne bien en quoi consiste Project Deep Space. Il sagit moins de performances époustouflantes que de luxe sans précédent, avec de lespace pour quatre passagers et tous leurs bagages.

Les spécifications du concept nont pas été révélées, mais Hennessey est allé jusquà dire quils vont construire 105 modèles de Project Deep Space et quils coûteront 3 millions de dollars chacun. Oh, et il aura également la plus grande porte papillon sur une voiture à ce jour.

Il faudra attendre 2026 pour que la production démarre, mais comme le souligne Hennessey, cette approche radicale de la conception ne fonctionne que grâce à lélectrification. Faire de cette voiture un modèle à combustion ne serait tout simplement pas possible.