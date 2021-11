Interview de Charley Boorman : "Lanxiété de la gamme EV nest pas nouvelle"

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pour la dernière série de Long Way Up sur Apple TV+ , Charley Boorman et Ewan McGregor ont choisi dentreprendre leur voyage le plus épuisant à ce jour sur des Harley-Davidson 100 % électriques. Cela a présenté un certain défi, étant donné quune infrastructure de recharge rapide est presque absente en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Cependant, ils ont beaucoup appris sur lavenir du transport électrique en voyageant et que souvent les plus gros obstacles sont dans lesprit. Sadressant au podcast Pocket-lint , Boorman a expliqué que lanxiété à distance est à peine une chose nouvelle et quelque chose que nous avons tous surmonté dans le passé : « Les gens ont peur du changement, nest-ce pas ? voiture, les gens étaient absolument terrifiés à lidée que vous quittiez votre maison avec un plein dessence, que vous conduisiez jusquà nimporte quelle ville et que vous ne sachiez pas si vous pourriez acheter du carburant dans cette ville. le carburant était dans une pharmacie - sils lavaient. Donc, cette anxiété de gamme nest pas quelque chose de nouveau », a-t-il expliqué.

Au début, Boorman et McGregor avaient des préoccupations similaires : "Nous avions la même peur. Je veux dire, Ewan et moi étions sur ces vélos qui ont été construits essentiellement pour nous. Cétaient des pièces uniques. Et, le jour de notre départ, nous avons réalisé que nous navions jamais vraiment chargé les vélos correctement auparavant. Ensuite, nous partions pour traverser lAmérique du Sud et, vous savez, 13 pays et 30 000 milles. "

Contrairement aux débuts de lère du pétrole, cependant, lélectricité est plus répandue : « La plupart des pays du monde ont une forme délectricité. Et il nest donc pas si difficile de se recharger. Quand nous étions en Patagonie et dans des endroits extrêmement reculés. cest devenu difficile. Mais, il ny a pas eu une seule personne qui a dit, Oh, non, vous ne pouvez pas charger ici. Les gens étaient absolument ravis", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les futurs plans de véhicules électriques, Boorman pense que cest le début dun paysage de charge rapide : "Laccélération de ce que nous allons obtenir dans les trois ou quatre prochaines années va être dingue", a-t-il déclaré.

Vous pouvez entendre beaucoup plus de notre interview de Charley Boorman, ainsi que des commentaires supplémentaires sur un avenir électrifié du chef du marketing de GoWithFlow, Tomas Edwards, dans l épisode 131 du Podcast Pocket-lint disponible à partir du vendredi 26 novembre 2021.