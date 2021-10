Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le partenaire iPhone Foxconn a levé le rideau sur trois prototypes de véhicules électriques , une étape qui renforce ses références en tant quacteur potentiel du projet Titan d Apple.

Le trio, qui comprend un SUV, une berline et un bus commercial, vivra sous la marque Foxtron - la coentreprise entre Foxconn et le constructeur automobile taïwanais Yulon Motor.

Cependant, ils ne seront pas encore disponibles à lachat. La berline sera vendue à un constructeur automobile non spécifié en dehors de Taïwan dans les années à venir, tandis que le modèle SUV arrivera sur le marché en 2023 sous lune des marques de Yulon.

Pour linstant, ce sont des pièces maîtresses qui montrent de quoi lentreprise est capable sur le marché des véhicules électriques.

Cependant, Foxconn étant le plus grand assembleur diPhone dApple, il est possible que cette poussée dans lindustrie automobile laide à devenir un acteur clé si Apple continue de poursuivre son travail dans le domaine.

Ce nest pas le seul mouvement quil a fait cette année non plus. En février, il a été signalé que Foxconn aiderait à construire des véhicules électriques pour Fisker - peut-être aux États-Unis - et, fin septembre, lentreprise a déboursé 230 millions de dollars pour une usine automobile dans lOhio de Lordstown Motors.

"Nous ne sommes plus le petit nouveau de la ville. Nous avons progressivement construit une chaîne dapprovisionnement de véhicules électriques et présenté notre matériel électrique", a déclaré Young Liu, président de Hon Hai Precision Industry de Foxconn, lors du dévoilement des trois véhicules à Tapei.

Liu a également noté que la société visait à faire de son activité EV une activité de 1 000 milliards de dollars NT (35,78 milliards de dollars) dici 2026, bien que tout accord potentiel avec Apple soit probablement tout aussi lointain dans le futur.

Bien que le projet automobile de la société Cupertino reste lune des avancées les plus attendues de lindustrie, très peu dinformations sont en fait reconnues comme exactes.

Ce dévoilement de Foxconn et sa poussée continue sur le marché des véhicules électriques sont rendus plus intéressants en raison de ses liens avec Apple dans dautres domaines, mais cest tout pour linstant. Pour quelque chose de plus concret que des liens ténus comme celui-ci, nous attendrons probablement encore quelques années au moins.

Apple CarPlay a expliqué: Prendre iOS sur la route Par Britta O'Boyle · 28 Juillet 2021 Un aperçu détaillé du fonctionnement de CarPlay dApple, avec des explications sur lutilisation de Google Maps, lenvoi de messages et la lecture de