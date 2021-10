La MG ZS EV mise à jour promet une autonomie de 273 milles et une nouvelle calandre intelligente

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - MG a fait bouger les choses dans les enjeux des véhicules électriques , avec lun des véhicules électriques les plus abordables sur les routes. La MG ZS EV sest avérée populaire et une mise à jour est à venir.

Il sagit dun lifting assez typique qui survient souvent après quelques années de vente dune voiture, notamment ici en fermant la calandre, de sorte quelle est très différente des autres variantes de la ZS.

À première vue, il y a un soupçon de Hyundai Kona Electric à partir de ce nez, mais nous pensons que cest une amélioration pour le mieux, ce qui donne une MG ZS EV plus attrayante. Il y a aussi un nouveau pare-chocs arrière et des roues.

