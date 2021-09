Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le salon IAA Mobility a déménagé pour 2021, désormais hébergé à Munich, en Allemagne, où divers futurs véhicules électriques (VE) et concept-cars ont été dévoilés lors du salon.

Cest vrai : un véritable événement en personne avec de vraies voitures à regarder dans le salon. Eh bien, plusieurs étages - le spectacle est réparti autour de Munich, de nombreux fabricants optant toujours pour des révélations numériques plutôt que de donner la priorité aux présentations dans le métal en premier.

LIAA 2021 na peut-être pas été une aussi grande vitrine que certaines années du passé de Francfort, mais comme le révèle notre liste de best-of ci-dessous, les constructeurs automobiles mettent laccent sur la normalité des véhicules électriques, tout en sintéressant également à dautres concepts.

Concept circulaire BMW i Vision

Son nom « Circular » est plus quun clin dœil au message de cette voiture : léconomie circulaire. Apparemment, 100 pour cent de ses matériaux proviennent de sources recyclées.

À regarder, vous pourriez penser à ce concept i Vision comme une sorte de version réinventée de la BMW i3. La Circular est bien sûr plus grande que cette EV désormais abandonnée, avec une configuration à quatre places.

Cette vision dun avenir entièrement électrique est prévue pour lannée 2040, apparemment, il ny a donc aucune chance de voir cela sur les routes de si tôt.

Concept de précepte Polestar

Le concept Polestars Precept devait apparaître à Genève 2020, mais après lannulation de ce spectacle, il na été présenté quune poignée de fois.

Chez IAA - sur le stand Polestar dans le centre de Munich, loin des halls Messe qui se trouvent à lest de la ville - la voiture est à lhonneur.

Bien quil sagisse dun concept, il sagit dun aperçu de la vision future de Polestar : haut de gamme, élégant, tout électrique, avec la durabilité à lesprit, cest le genre de voiture qui donnera à lAudi e-tron GT un bon rapport qualité-prix en lavenir.

Concept intelligent 1

Smart a vraiment appuyé sur le bouton de réinitialisation avec son Concept #1 - une vision beaucoup plus large et plus bling de ses anciennes voitures de ville typiques - ce qui nest pas surprenant car il appartient maintenant à Geely, Mercedes continuant à être en charge du design.

Les fondements de la Smart sont ceux de la Merc EQA, mais son esthétique visuelle est tout sauf la même : lintérieur, dégoulinant dor rose sur à peu près tous les accents, est certainement conçu pour vous saisir.

Cest une refonte frappante pour la marque : et probablement une nécessité, étant donné la chute de ses ventes internationales ces dernières années.

Une version digne de la route (avec divers ajustements, sans aucun doute) devrait arriver à partir de 2023, cependant, ce nest donc pas aussi complètement "Concept" que son nom lindique.

Concept Audi Grandsphere

Audi continue de sappuyer sur son langage de conception tout à fait différent de ses rivaux allemands, avec une évolution de style plus subtile que celle de BMW.

Le concept Audi Grandsphere - qui est en fait une allumette dune future A8 tout électrique - est une berline de luxe avec beaucoup despace intérieur. Idéal pour faire le tour de la clientèle haut de gamme.

Osons le dire, il y a un air dAston Martin dans le concept Grandsphere. Cest vraiment le plus grand des compliments.

Attendez-vous à ce que les années à venir montrent lévolution de ce concept en un A8 tout chantant et tout dansant. Peut-être pour 2025 ? Même si rien nest encore gravé dans le marbre.

Mercedes EQG Concept

Lun de nos favoris de lémission, lEQG prend le wagon classique de la Classe G et le livre dans un style tout électrique. Il sagit dun concept-car, mais seulement dune moustache - car nous nous attendons à ce que lEQG de la production finale soit en grande partie similaire.

Visuellement parlant, la Classe G électrifiée conserve laspect grand et robuste, mais sans moteur à combustion sous le capot, elle a disparu avec une partie avant tout à fait plus délicate - la calandre lumineuse et les phares arrondis ressemblant à des robots font une silhouette distinctive.

Renault Mégane E-Tech

Sil y a une voiture du salon pour représenter lhomogénéisation des VE, cest bien la Mégane E-Tech.

Le tout électrique de Renault sélectionne apparemment tous les grands et bons du monde des voitures électriques en ce moment: il y a le style SUV et la technologie embarquée qui, avec Google intégré, sont peut-être similaires à ce que vous trouverez dans une Polestar 2.

Ce nest pas un cas pour les courses particulièrement longue distance, cependant, avec des options de batterie de 40 kWh ou 60 kWh délivrant respectivement 186 milles et 292 milles (chiffres WLTP).

Idéal comme véhicule de ville ou de banlieue, et avec des prix compétitifs probables (à confirmer), cela pourrait être une option populaire lorsquil sera en vente en 2022.

VW ID.5 GTX

La peinture arc-en-ciel est là pour dissimuler à moitié la vraie forme de lID5 - bien quun rapide coup dœil autour delle révèle une ligne de toit abaissée, donnant à ce modèle tout électrique une position plus sportive que lID4 actuelle - dans ce que Volkswagen appelle son "SUV Coupé".

LID5 sera le véhicule électrique le plus axé sur les performances de la gamme ID, et bien quaucune spécification finale nait encore été révélée, il serait bon pour plus de 300 milles dautonomie. On dirait quun mélange souhaitable de performances et de praticité est sur les cartes ici.

Mercedes EQE

La première révélation de lEQE montre la Classe E tout électrique, qui se situe en dessous de lEQS dans la gamme Merc - offrant une berline légèrement plus courte, plus compacte et élégante.

Il y a aussi beaucoup de détails sur celui-ci, car sa date de production de mi-2022 le verra sur la route dici 2023.

Il sera livré avec une batterie de 91 kWh et un moteur monté à larrière de 215 kW, délivrant 288 ch, ce qui serait bon pour 410 miles (chiffre WLTP). Il y aura également une version à traction intégrale 4Matic.

Concept Cupra UrbanRebel

Ce petit coureur sauvage est une vision dune trappe chaude tout électrique. Des sièges de course et des ceintures de harnais en remorquage, des roues bizarres et un style aggy qui ne ressemble à rien dautre que nous ayons vu de nimporte quel véhicule électrique auparavant.

Lavenir saccélérant vers lélectrique, celui-ci correspond à un écart quaucun autre na encore envisagé. Il est également rapide, avec un temps de 0 à 62 mph de 3,2 secondes avec son moteur capable de 335 ch.

Juste un concept à ce stade, lUrbanRebel est un aperçu dune voiture de série qui est prévue pour les routes en 2025.

Mini Vision Urbanaut

Les blocages en 2020 ont empêché le concept Minis Vision Urbanaut dêtre présenté dans son intégralité lors de son annonce en novembre dernier.

LIAA 2021 était la plate-forme idéale pour glisser le «concept de salon de conduite de lère spatiale» - cest ainsi que nous lavons appelé à première vue - sur la scène de BMW, juste hors de portée, mais montrant le concept dappartement sans conducteur dune manière plus crédible manière.

Cest certainement un changement de rythme pour les voitures typiques de type kart à pédales de Mini, mais néanmoins un peu de plaisir rafraîchissant.

BMW iX5 Hydrogène

Le détail critique ici est la partie « Hydrogène » du nom de liX5. Il sagit dun FCEV - cest-à-dire dun véhicule électrique à pile à combustible - qui ne verra jamais de prise comme un VE proprement dit, car il utilise à la place de lhydrogène.

Lhydrogène est soutenu par un certain nombre de fabricants - la Mirai de deuxième génération de Toyota a été mise en vente au Royaume-Uni plus tôt cette année, par exemple - mais linfrastructure est actuellement restrictive.

Cela dit, compte tenu de certains investissements, nous pensons que les FCEV sont une solution plus logique que les VE plug-in. Cest donc formidable de voir que BMW continue de soutenir cette option.

Hyundai Robotaxi

Oui, cest un Ioniq 5. Sauf que ce nest pas le cas : dites bonjour au Robotaxi de Hyundai, un véhicule autonome de niveau quatre conçu pour être sans conducteur.

Hyundai dit célébrer ses aspirations sans conducteur en "affichant notre suite de capteurs bien en vue" - comme vous pouvez le voir à partir de la lumière bleue au sommet de la voiture, et de divers capteurs projetés et mis en évidence sur les côtés et à larrière.

Diverses législations signifieront que le Robotaxi ne sera peut-être pas sur de nombreuses routes dès que Hyundai le voudra, mais comme une autre poussée vers un avenir automatisé, il est amusant de voir la position dun autre constructeur automobile sur le marché.

Prototype Renault 5 EV

Daccord, ce nest donc pas nouveau , mais comment ne pas inclure le prototype Renault 5 EV dans ce tour dhorizon ? Il a des looks qui rendront nimporte quel trentenaire tout nostalgique et étourdi.

Nous pensons que ce sera également un grand succès : il suffit de regarder ses rivaux, tels que la Honda e, pour voir quil y a une appréciation croissante pour les VE urbains runabout avec un grand accent sur le style et la technologie distinctifs.

Nous pensons que cest une super adaptation dun look classique, remis au goût du jour dune manière très rafraîchissante.

Mercedes EQB

LEQB na peut-être pas la claque visuelle du concept EQG - comme indiqué plus haut sur la page - mais Mercedes a montré quil était à lIAA 2021 de gagner en termes de volume : aucune autre entreprise na présenté autant de nouveaux véhicules électriques purs.

LEQB est un SUV compact que vous pouvez même équiper dune troisième rangée de sièges, donc idéal pour les familles en herbe à la recherche de loption tout électrique et de beaucoup despace (même si la troisième rangée ne sera pas particulièrement spacieuse !).

Il sera initialement lancé avec une batterie de 67 kWh, ce nest donc pas le plus volumineux du marché, mais une version longue portée est prévue à lavenir si de longs trajets (et un portefeuille plus profond) sont une exigence.

Volkswagen ID Vie

Nous avons gardé celui-ci jusquà la fin parce que, eh bien, Volkswagen a décidé de fermer son stand à la Messe le mardi et donc notre photo lointaine et obscurcie par la corde nest pas la plus révélatrice.

Cela dit, la VW ID Life, comme on lappelle actuellement sous cette forme conceptuelle, est une voiture très importante pour la marque allemande : elle se transformera à lavenir en ID2 (ou peut-être ID1) dans la gamme tout électrique, agissant en tant que crossover SUV plus petit qui sous-tend les options ID3, ID4 et ID5 entrantes plus grandes.

La petite taille et les phares numériques (peu susceptibles datteindre la ligne de production) lui confèrent un réel sentiment de distinction, en tant que quelque chose de tout à fait distinct de la conception de la ligne de toit par ailleurs plus «en pente» que vous verrez dans la gamme ID.

À quel point ce sera différent lors de son lancement prévu en 2025, cependant, nous devrons attendre et voir...