Cupra UrbanRebel Concept donne des vibrations de course de rue à la future voiture électrique

(Pocket-lint) - Cupra a dévoilé un nouveau concept-car, lUrbanRebel. Cest une voiture électrique pure, avec ce concept censé donner "une idée du futur langage de conception du véhicule électrique urbain".

Cupra a déjà une voiture électrique dans les ailes, la Cupra Born , qui est la version de marque Cupra de la Seat el-Born.

Vous pouvez voir certaines des Born in the UrbanRebel, ce qui nest pas surprenant, car Cupra dit que ce modèle est basé sur la plate-forme VW MEB, comme de nombreuses voitures le seront probablement au cours des prochaines années.

Il est peu probable que la dernière voiture de route arbore ce genre d ambiance Fast and Furious , mais le but de Cupra ici est de générer un peu denthousiasme autour de lidée dune trappe chaude électrique.

Nous savons tous que les voitures électriques peuvent offrir un rythme effréné - avec Cupra disant ici que lUrbanRebel offre une puissance continue de 250 kW et une pointe de 320 kW, ce qui fournira un temps de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes.

En termes déclosion chaude, cest vraiment chaud; si Cupra vendait un modèle qui offrirait ce genre de décharge de puissance au nom de la vitesse, cela bouleverserait vraiment les choses.

Cupra dit quil lancera son véhicule électrique urbain en 2025 et une partie dentre nous espère quune partie de ce concept survivra - mais vous ne pouvez pas avoir ce genre de style, sans offrir une vitesse ridicule aussi.

Nous nous dirigeons rapidement vers un endroit où il existe un certain nombre de modèles aux spécifications similaires avec des performances similaires (à la fois dans le groupe VW et le groupe Stellantis) et nous aimerions voir Cupra jouer son rôle de perturbateur.

Voilà en espérant.