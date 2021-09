Lotus a des plans pour quatre voitures électriques au cours des 5 prochaines années

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lotus nest pas une marque connue pour lancer de nombreux modèles différents, mais cela devrait changer avec une nouvelle stratégie de voiture électrique , annoncée parallèlement à une cérémonie dinauguration du nouveau siège social de Lotus Technology à Wuhan, en Chine.

Lotus Technology se concentrera sur les batteries, les moteurs électriques et tous les autres éléments nécessaires à lalimentation dune voiture électrique, ainsi que sur les systèmes qui la contrôleront, fourniront des solutions de conduite intelligentes et plus encore.

La gamme proposée de voitures électriques de Lotus pourrait faire reculer les fans, car cette liste comprend deux VUS et un coupé à quatre portes, avant de passer à la voiture de sport électrique qui pourrait être plus typiquement associée à la marque.

Le Type 132 qui sera annoncé en 2022 sera un SUV du segment E (donc ça va être gros) et il sera rejoint en 2023 par le coupé quatre portes du segment E Type 133 dont nous soupçonnons quil sera sur la même plate-forme.

Le SUV du segment Type 134 D apportera les choses dans un SUV plus petit en 2025, susceptible dêtre davantage un marché de masse pour lEurope - mais nous pensons que laccent est mis sur le segment E pour plaire à la Chine, un marché qui aime les modèles plus gros.

Enfin, il y a le Type 135 qui est attendu en 2026 et sera une voiture de sport tout électrique. Ceci est séparé de l Evija et, espérons-le, ressemblera davantage à lElise/Exige/Evora que ceux du Royaume-Uni associeraient plus généralement à Lotus.

Peu de choses ont été dites, mais des batteries de 92 à 120 kWh seront utilisées, qui sont assez volumineuses, suggérant que Lotus sera en mesure de fournir des performances, mais à un prix plus élevé. Il est suggéré quun temps de 0-62 mph de moins de 3 secondes sera réalisable.

« Transformer Lotus dune entreprise britannique de voitures de sport à une entreprise de voitures de performance véritablement mondiale a toujours été au cœur de Vision80. Le lancement de la technologie Lotus est une étape majeure sur la voie pour en faire une réalité, tout en adhérant aux principes inébranlables de Lotus. de pure performance, defficacité, de succès en sport automobile et, surtout, dêtre « pour les pilotes »", a déclaré Matt Windle, directeur général de Lotus Cars.