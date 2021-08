Genesis GV60 fait entrer les crossovers électriques dans le royaume du luxe

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Genesis a annoncé sa première voiture électrique basée sur une plate-forme électrique dédiée. Le résultat est le GV60, un véhicule de style multisegment.

Lapparence ne sera pas une surprise, étant donné que Hyundai a récemment présenté l Ioniq 5 et Kia lEV6 , avec tous ces véhicules basés sur la même plate-forme.

Genesis a appliqué un style unique, alors même si la forme de ces voitures est similaire - style crossover, ressemblant donc à une berline gonflée - il y a assez pour les distinguer.

Certaines caractéristiques sont partagées, comme le capot à clapet, qui contribue à donner un aspect plus homogène avec moins de lignes de carrosserie vers lavant.

Genesis a développé un look sportif pour le GV60, avec un aileron arrière sur le bord de fuite, tandis que des poignées de porte escamotables offrent une finition transparente et futuriste.

Assis sur la plate-forme E-GMP, lun des avantages de ce style de carrosserie est lespace intérieur abondant. Grâce à un plancher plat et à labsence de toute sorte de tunnel de transmission à lintérieur, les passagers peuvent sattendre à disposer de beaucoup despace compte tenu de la taille globale de lextérieur.

Genesis parle davoir des éléments intérieurs comme la console centrale qui semblent flotter, tandis quil y a beaucoup dornements de luxe à lintérieur pour donner à cette voiture un ascenseur.

Une caractéristique centrale est la sphère de cristal. Ce nest pas seulement conçu pour vous donner quelque chose de plus intéressant quun cadran en plastique, mais peut également contribuer au système déclairage ambiant, tout en fonctionnant comme sélecteur de lecteur.

Il y a quelques similitudes avec la Hyundai Ioniq 5 à lintérieur et ce nest pas une mauvaise chose - la Ioniq 5 est une voiture électrique rafraîchissante et excitante et pour ceux qui recherchent quelque chose dun peu plus luxueux de Genesis, la GV60 fera laffaire.

Genesis na rien révélé sur la puissance derrière le GV60, mais nous soupçonnons quil reflétera étroitement celui offert par Hyundai et Kia ailleurs.

Cela comprendra probablement une batterie de 73 kWh, avec des options de moteur unique 217PS et de moteur double 305PS et une charge jusquà 350 kW. Nous nous attendons à plus de 300 milles dautonomie, mais Genesis confirmera tous les détails dans un proche avenir.

Les livraisons sont attendues sur le marché américain en 2022.