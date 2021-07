La nouvelle voiture F1 2022 révélée, devrait aider à créer des courses plus proches

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les courses de Formule 1 ont été accusées de favoriser les équipes avec les plus grandes poches dans le passé, avec des règlements et des règles permettant à une poignée de laisser le derrière grâce à de meilleures voitures et technologies,

Cependant, cela devrait changer à partir de la saison 2022. De nouveaux règlements ont été élaborés pour uniformiser les règles du jeu, pour ainsi dire.

Les équipes devront adhérer à des directives plus strictes en ce qui concerne leurs voitures F1 2022 et au-delà. Et, pour nous donner une idée de ce à quoi ressembleront les nouveaux véhicules, léquipe interne de F1 Motorsports et la FIA ont conçu un prototype.

Dévoilée jeudi avant le Grand Prix de Grande-Bretagne du week-end, la voiture a quelques ajustements pour rendre toutes les équipes plus uniformes.

Il y a moins de perte dappuis lorsquon traîne un rival et à 10 et 20 mètres de distance derrière. Il y a des winglets de roue pour la première fois, et un retour pour les enjoliveurs - qui nont pas été mis en œuvre depuis plus dune décennie.

Les roues elles-mêmes sont plus grandes - à 18 pouces - et ont un profil plus bas. Alors que le nez avant et laile sont redessinés pour aider lappui susmentionné.

Laileron arrière a également été remanié, avec une conception plus arrondie développée pour empêcher « lair sale » dêtre laissé dans le sillage de la voiture.

Voici quelques autres aperçus des nouvelles machines de 2022



La réglementation de la F1 devrait être bouleversée début 2022, avec cette nouvelle voiture visant à rendre la course plus proche que jamais #F1 #F12022 pic.twitter.com/0FSMPSvzPN – Formule 1 (@F1) 15 juillet 2021

Et, alors que la voiture F1 2022 utilisera le même groupe motopropulseur hybride que les variantes 2021, un nouveau règlement sur le carburant durable signifie que les voitures devront fonctionner avec du carburant avec 10 % de bio-composants.

Bien sûr, la livrée est purement pour le spectacle et changera en fonction de léquipe, mais nous avons hâte de voir la ou les nouvelles voitures en action.

Futures voitures électriques: les prochaines voitures à batterie qui seront sur les routes dans les 5 prochaines années Par Chris Hall · 15 Juillet 2021