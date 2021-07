Gridserve Electric Highway promet des hubs de recharge de 350 kW sur 50 sites au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Gridserve récemment a repris la route électrique de Ecotricity, promettant une injection dinvestissement pour rendre le service de charge lautoroute du Royaume - Uni digne de ses emplacements de choix.

Avec la confirmation officielle que le nom est désormais Gridserve Electric Highway, il y a plus de nouvelles sur exactement ce que nous allons obtenir - et cest une bonne nouvelle.

Gridserve va créer 50 hubs électriques, composés de 6 à 12 chargeurs de 350 kW, à travers le Royaume-Uni. Le premier dentre eux a été installé dans Rugby Services, avec 12 chargeurs de 350 kW installés à côté de la banque de 12 Superchargeurs Tesla sur le site.

Dici la fin de 2021, Gridserve vise à installer des hubs électriques dans 10 autres emplacements et commence par Reading (services est et ouest), Thurrock, Exeter et Cornwall Services.

Avec ce genre dexpansion à travers le pays, beaucoup de gens vont continuer à bouger alors quils se tournent vers les voitures électriques à combustion.

Depuis la prise de contrôle du réseau, Gridserve a remplacé les anciens chargeurs par des chargeurs de 60 kW+ sur plus de 50 emplacements - avec de nouveaux chargeurs offrant lavantage des paiements sans contact au chargeur, ainsi que doffrir une double charge plutôt quune simple connexion.

La création de ces nouveaux hubs électriques signifiera que les conducteurs de VE auront lesprit tranquille et quune fois arrivés aux services, ils pourront recharger leur voiture le plus rapidement possible et se mettre en route.

Cela contraste fortement avec la situation sous Ecotricity où certains sites proposaient des chargeurs de 7 kW qui étaient très obsolètes.

Gridserve vise également à construire des parvis de recharge à travers le pays, de sorte quà terme, il y aura un service à travers le Royaume-Uni où tout le monde est à portée de bons services de recharge.

Recherchez les nouveaux chargeurs car ils apparaissent déjà sur des sites partout au Royaume-Uni.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 14 Peut 2020 Nous avons planté 1000 arbres grâce à vous

Écrit par Chris Hall.