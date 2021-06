Voir la première voiture de course volante au monde en action

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alauda Aeronautics a piloté pour la première fois sa voiture de course volante électrique Alauda Mk3.

Pilotés à distance, les vols de véhicules à grande échelle ont eu lieu dans le sud de lAustralie sous lobservation de la Civil Aviation Safety Authority (CASA) du pays. Leur réussite signifie que les courses de speeder sont un pas de plus.

Lobjectif final est de créer une série de courses de voitures volantes à part entière sous la marque Airspeeder.

Airspeeder organisera ses premières courses du Grand Prix de la série EXA dans trois lieux internationaux qui seront bientôt révélés plus tard cette année, avec des pilotes issus de laviation, du sport automobile et de leSport. Ils feront la course à distance avec des engins eVTOL sur des parcours prédéterminés.

"EXA tient la promesse dun avenir montré pour la première fois dans la science-fiction. Nous sommes fiers de présenter un sport qui redéfinit ce que les humains et les machines peuvent réaliser ensemble", a déclaré Matthew Pearson, fondateur dAlauda Aeronautics et dAirspeeder.

"Ces premiers vols historiques ne sont que le début et nous sommes tous ravis de commencer un nouveau chapitre capital dans le riche héritage de motorpsort."

Les pilotes sont assis dans un simulateur tout en contrôlant leur embarcation. Chaque véhicule inscrit (jusquà quatre) sera identique dans sa forme et ses spécifications, le parcours étant cartographié électroniquement. Des arrêts rapides aux stands seront nécessaires pour retirer et remplacer les batteries. Cest désormais possible en 20 secondes.

Chaque Alauda Mk3 participant aura un "avatar" robotique à lintérieur de lengin pour représenter un cadre humain. Cela fournira aux ingénieurs des données sur les effets des virages rapides, de laccélération et de la décélération, car il est finalement prévu davoir des courses entièrement équipées à lavenir.

Un avion Airspeeder est capable daccélérer de 0 à 62 mph en seulement 2,8 secondes. Il délivre 320 kW à puissance maximale et peut grimper jusquà 500 mètres.

Des courses dAirspeeder devraient avoir lieu à travers le monde jusquen 2022.

Écrit par Rik Henderson.