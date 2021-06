Le plus gros problème des voitures électriques nest pas le manque dautonomie : cest une mauvaise cartographie de lemplacement du chargeur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le nombre de voitures électriques sur la route augmente visiblement, avec plus de modèles proposés à plus de prix. Nous avons assisté à un mouvement vers les ventes de voitures électriques au Royaume-Uni et à de grandes annonces de la part des réseaux de recharge concernant également lexpansion des stations de recharge.

Ces deux choses vont de pair : pour prendre en charge le nombre croissant de voitures sur la route, vous aurez besoin de plus dendroits pour les recharger . Comme un VE aura besoin denviron 30 minutes sur les chargeurs les plus rapides pour obtenir nimporte quel type dautonomie dans les batteries, être capable de trouver ces stations de recharge est une partie importante de lexpérience EV.

De nombreuses voitures électriques échouent sur le principe le plus élémentaire : trouver des endroits pour se recharger.

Presque toutes les voitures électriques sur la route offrent un système de navigation par satellite qui vous guidera vers une gamme complète demplacements, mais trouver utilement une station de recharge pourrait être le plus gros problème auquel vous êtes confronté.

Cest parce que beaucoup utilisent des systèmes de navigation par satellite qui ont été conçus, sans trop y penser, pour les voitures à combustion - et utilisent un système qui a été inventé avant que Google Maps et le smartphone nexistent.

Cest le système POI - points dintérêt. Ne tournons pas autour du pot : « intérêt » est la définition la plus vague possible, car bon nombre des emplacements vers lesquels il vous guidera ne sont ni intéressants ni même pertinents. Héliport local nimporte qui?

Non. Ce dont vous avez besoin, cest dune section du système de cartographie dédiée à la charge, qui offre des données en direct indiquant si ces chargeurs fonctionnent ou sont occupés, et peut-être plus important encore, de quel type de chargeur il sagit et sur quel réseau il se trouve.

Vous devriez pouvoir filtrer les résultats, de sorte que si vous voulez des chargeurs BP Pulse ou Ionity de plus de 50 kW, cela devrait être loption. Car soyons honnêtes : quand on cherche un chargeur, un chargeur 7kW au fond dun parking de supermarché ne sert à rien, à moins de pouvoir sy connecter pendant 6 heures.

De nombreuses voitures électriques afficheront des points de charge sur la carte (VW vous indiquera également la vitesse de charge, ce qui est formidable), mais devoir fouiller dans le système de POI pour rechercher un point de charge ne devrait jamais avoir lieu - surtout lorsque vous devez le faire. faites défiler une liste dhéliports et de podologues, de jardins botaniques et de laveries automatiques, pour obtenir ce que vous voulez.

Beaucoup de ces bases de données ne sont pas très à jour non plus : nous nous sommes retrouvés dirigés vers un chargeur de 7 kW dans un parking de course, plutôt que vers le Lidl local, qui a un chargeur de 50 kW - mais est trop nouveau pour apparaître dans la liste (il est là depuis au moins 6 mois).

Lors dun long trajet sur autoroute, la voiture a ramené de nombreux points de recharge dans la ville derrière nous car ils étaient les plus proches, plutôt que de pouvoir mettre en évidence ceux dans la direction dans laquelle nous roulions. En effet, certaines voitures vous permettront de rechercher des bornes de recharge le long de votre itinéraire, mais encore une fois, cest un sac de résultats très mitigé, grâce à des informations obsolètes et à ladaptation danciens systèmes aux nouvelles demandes.

Cest là que des services comme Zap-Map prennent tout leur sens. Zap-Map est une excellente application pour smartphone et est à peu près essentielle pour naviguer dans la situation de charge diversifiée sur les routes du Royaume-Uni - et elle vous permettra de filtrer les résultats pour supprimer tout ce que vous ne voulez pas savoir. Mais nous ne voulons pas avoir à demander au passager de déclencher cette commande pour obtenir des informations précises pendant la conduite.

Les professionnels de lindustrie automobile devraient examiner le type dinformations offertes par Zap-Map et réfléchir au service quils offrent via leur propre logiciel. Car si vous proposez une liste de POI qui nont pas accès à toutes les bornes de recharge électrique en haut de la liste, vous vous trompez déjà.

L expérience Tesla est meilleure , avec lavantage davoir une seule entreprise fournissant à la fois la voiture et la solution de recharge - mais lorsquil sagit de recharger en déplacement, les autres fabricants sont loin derrière.

Écrit par Chris Hall.