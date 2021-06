Gridserve rachète Electric Highway à Ecotricity

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Suite aux nouvelles récentes selon lesquelles Gridserve et Ecotricity sassociaient pour rénover le réseau dautoroutes électriques, il a maintenant été confirmé que lautoroute électrique est vendue à Gridserve.

Cela permettra à Ecotricity de se concentrer à nouveau sur son cœur de métier - lénergie verte - en laissant le principal réseau de recharge autoroutier du Royaume-Uni entre les mains de Gridserve.

La nouvelle sera bien accueillie par de nombreux propriétaires de voitures électriques, car lautoroute électrique a été très mitigée. Après avoir rapidement pris le relais en fournissant des services de recharge pour les véhicules électriques le long de nombreuses autoroutes du Royaume-Uni, le réseau est désormais obsolète, faute de mises à jour pour suivre lévolution des autres services.

En règle générale, un site dautoroute électrique aura un chargeur de 50 kW, mais dans certains cas, il existe des chargeurs CA de 20 kW et dans certains services, des chargeurs CA de 7 kW, qui sont presque inutiles.

Gridserve promet de mettre à jour le réseau avec des chargeurs modernes, offrant des options de paiement à la pompe, afin que vous nayez pas à jouer avec les applications sur votre téléphone mobile.

La valeur de la proposition de lautoroute électrique réside dans le fait quelle dispose de biens immobiliers importants dans de nombreux services autoroutiers, souvent bien placés dans le parking, à proximité des installations sur site.

Gridserve a également récemment ouvert son propre parvis électrique , avec 36 points de recharge de 350 kW près de Braintree dans lEssex, ce qui est le genre de disposition que souhaitent les propriétaires de véhicules électriques du Royaume-Uni - et nous en aurons tous besoin à mesure que le nombre de voitures électriques sur la route augmentera au cours de la années à venir.

« Cest un véritable honneur pour Gridserve davoir été choisi par Ecotricity comme organisation pour faire avancer lautoroute électrique dans sa prochaine phase », a déclaré le PDG de Gridserve, Toddington Harper.

« Notre objectif est de #fournir une énergie durable et de faire avancer les choses en matière de changement climatique, et le réseau amélioré donnera à des millions de personnes supplémentaires la confiance nécessaire pour réussir la transition vers les véhicules électriques dans les plus brefs délais. »

Écrit par Chris Hall.