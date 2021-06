LAC Cobra Series 4-electric est-il le VE le plus cool à ce jour ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - AC Cars a dévoilé une version de son supercool Mark IV Cobra avec un groupe motopropulseur électrique.

LAC Cobra Series 4-electric combine le style élégant et sportif du fabricant avec le système dalimentation de Falcon Electric.

Il se décline en deux modèles : une version de 230 kW qui peut atteindre 0-62 mph en 4,9 secondes, pèse 1 190 kg et a une autonomie estimée de 190 miles ; lautre une édition de 460 kW qui peut atteindre 0-60 mph en seulement 3,8 secondes. Cette dernière bête pèse 1 240 kg et a une autonomie estimée à 160 milles.

Le modèle 230 kW vous coûtera 148 000 £, tandis que la version suralimentée coûte 168 000 £.

« La marche des AC Cobras électriques exceptionnellement efficaces saccélère maintenant », a déclaré Alan Lubinsky dAC Cars.

"Lélimination de lexcès de poids apporte des avantages positifs pour le propriétaire de la voiture. Un poids total inférieur réduit la consommation dénergie, permettant aux batteries de fournir une plus longue autonomie et la capacité de conduire la voiture aux normes élevées traditionnelles dAC en matière de vitesse et daccélération que la marque a atteint depuis de nombreuses années."

Les deux modèles sont disponibles à la réservation sur le site Web dAC Cars dès maintenant. Plusieurs variations de couleurs personnalisées sont disponibles, y compris AC Rosso Chiaro (rouge) avec des rayures blanches électriques et AC Electric Blue avec des rayures noires électriques.

Écrit par Rik Henderson.