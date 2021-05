Une nouvelle voiture britannique sur sept est désormais une voiture hybride électrique ou rechargeable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une nouvelle voiture britannique sur sept est vendue avec une prise - soit en version entièrement électrique (BEV), soit en hybride rechargeable (PHEV). La statistique provient de nouvelles statistiques de lindustrie automobile publiées sur le commerce davril 2021 lors de la réouverture des salles dexposition.

Les informations publiées par la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) révèlent que sur plus de 141000 nouvelles immatriculations de voitures en avril, plus de 30000 étaient des véhicules électriques à batterie pleine, des hybrides rechargeables ou des hybrides - un peu moins de 22% du marché.

Dans ce cadre, 9 000 étaient des VEB complets, avec un peu moins de 10 000 véhicules hybrides rechargeables vendus. Les autres - près de 12 000 - étaient des hybrides non rechargeables (HEV). Selon SMMT, les véhicules hybrides rechargeables étant plus populaires que les BEV le mois dernier, cest en raison de la réduction de la subvention pour les voitures rechargeables. Il indique également que les achats mensuels de BEV étaient en baisse par rapport à la première partie de 2021 dans lensemble puisquils représentaient 7,5% du total des inscriptions.

Le nombre de voitures neuves vendues a considérablement augmenté dune année sur lautre, mais ce nest pas surprenant si lon considère que les salles dexposition ont été fermées cette fois en 2020 pour des raisons évidentes. Cependant, SMMT affirme que limpact de la réouverture des salles dexposition na pas encore été pleinement vu, en raison du temps écoulé entre une visite initiale dun client et une nouvelle livraison de voiture à ce client.

Apple CarPlay a expliqué: emmener iOS sur la route Par Britta O'Boyle · 7 Juillet 2020 Un aperçu détaillé du fonctionnement dApple CarPlay, avec des explications sur lutilisation de Google Maps, lenvoi de messages et la lecture de

Écrit par Dan Grabham.