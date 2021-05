Genesis Motor annonce le lancement européen et promet trois modèles électriques la première année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Genesis Motor - la branche de luxe du groupe Hyundai Motor - a officiellement annoncé son lancement en Europe, souhaitant apporter la «différence Genesis» sur le continent.

Il va faire face à une forte opposition avec Audi , BMW et Mercedes qui dominent ce segment, mais Genesis dit quil sagit doffrir un choix différent aux clients.

Tout est question de luxe et de raffinement, les modèles venant en Europe spécialement conçus pour sadapter aux routes européennes, avec une adaptation de la puissance et de la suspension.

Genesis met laccent sur le service personnel, les propriétaires de Genesis obtenant un assistant personnel - un véritable être humain - auquel ils peuvent faire appel en cas de besoin. Genesis dit que cela viendra à vous, ce qui signifie que vous navez pas à vous rendre dans une salle dexposition lorsque vous voulez quelque chose, vous navez pas à parler à un concessionnaire.

Trois studios seront ouverts pour présenter les modèles, à Londres, Munich et Zurich.

La grande nouvelle est que trois modèles électriques seront introduits dans le segment du luxe.

La première sera la version électrifiée du G80, sur les routes dEurope plus tard en 2021. Elle a été dévoilée à Auto Shanghai 2021, avec un certain nombre de spécifications similaires à celles dautres nouveaux modèles que nous avons vus de Kia et Hyundai - 350 kWh de charge , plus de 300 miles dautonomie, une configuration à traction intégrale vous donnant un temps de 0 à 60 mph de 4,9 secondes.

Apple CarPlay a expliqué: emmener iOS sur la route Par Britta O'Boyle · 7 Juillet 2020 Un aperçu détaillé du fonctionnement dApple CarPlay, avec des explications sur lutilisation de Google Maps, lenvoi de messages et la lecture de

Il y aura également une annulation active du bruit dans la voiture pour garder les choses encore plus silencieuses.

Nous ne savons actuellement pas ce que les autres modèles électriques offriront, mais des rumeurs suggèrent quun SUV multisegment est en préparation - potentiellement badgé comme le Genesis GV60 et assis sur la plate-forme E-GMP .

Le troisième modèle électrique pourrait être un SUV plus gros, mais il est actuellement inconnu.

Les modèles à venir en Europe comprennent les SUV Genesis G80 et GV80, suivis des modèles G70 et GV70.

Écrit par Chris Hall.