(Pocket-lint) - La recharge des véhicules électriques à la maison deviendra de plus en plus pertinente à mesure que nous passerons du remplissage des voitures à la station-service locale à la recharge via lélectricité.

Il existe plusieurs solutions de recharge EV disponibles pour la maison, y compris le simple fait de brancher votre voiture sur une prise électrique comme sil ne sagissait que dun autre gadget.

Bien que ce soit faisable, cest très lent. Cela peut convenir si vous nutilisez pas votre voiture tout le temps, mais pour beaucoup, sassurer que votre voiture ne prendra pas des jours à se recharger devient une nécessité.

Une entreprise, Andersen EV , espère que son approche gagnera la faveur dun public soucieux du design, heureux de payer pour des panneaux de bois et une gamme de couleurs sur une boîte en plastique sur le mur à lextérieur de votre maison.

Nous avons vécu avec le système de charge Andersen A2 pour savoir si ces aspirations peuvent être réalisées.

La plus grande différence par rapport à ce qui est disponible ailleurs sur le marché est que cela ne ressemble pas du tout à une boîte de chargement.

Disponible dans une gamme de couleurs et de matériaux, y compris le bois, le chargeur Andersen A2 est une boîte rectangulaire étanche qui mesure 348 mm de large x 494 mm de haut x 156 mm de profondeur. Il cache tous les composants électroniques et le câble de charge, ce qui en fait un ajout élégant et élancé à votre maison.

En ce qui concerne les couleurs, vous avez le choix entre huit couleurs de panneau avant en métal différentes et elles peuvent être mélangées et assorties au corps de lunité pour un éventail de combinaisons. Les couleurs sont atténuées et se composent de verts, de bleus et de gris «adultes». Il ny a pas de couleurs Smarties ici pour lesquelles un extraverti mourrait.

Si les coloris métalliques ne conviennent pas, une mise à niveau fournira une finition de panneau avant en bois.

Encore une fois, tout cela a lair sérieux comme le noyer français, mais cela va certainement ressembler à la maison moderne ou traditionnelle dans laquelle vous vivez, et comme le câble est caché, vous ne pouvez vraiment pas dire que cest autre chose quune boîte sur votre mur. .

Le grand couvercle magnétique en haut de la boîte révèle le connecteur et le câble de charge de 7 kW - le maximum que vous pouvez obtenir pour la recharge à domicile pour la plupart des gens - bien quil existe également une version de 22 kW pour ceux qui ont une alimentation triphasée.

Il existe deux longueurs de câble - 5,5 m et 8,5 m - pour que vous puissiez, espérons-le, atteindre la prise de charge de votre voiture quelle que soit la façon dont vous vous garez. Plutôt quun système de recul pour combattre, le câble senroule manuellement autour de la boîte dans le sens des aiguilles dune montre ou dans le sens inverse des aiguilles dune montre, caché derrière des brosses qui éliminent la saleté chaque fois que vous le rangez.

Le système a été conçu pour que vous nayez pas besoin de dérouler complètement le câble. Pratique si vous ne vous êtes garé quà un mètre.

Lorsque nous sommes tombés sur les chargeurs de VE pour la première fois, la recommandation était de ne pas avoir de câble connecté au cas où les normes changeraient. Mais les choses sont maintenant beaucoup plus stabilisées sur ce front, donc ce nest pas vraiment un problème. Il est livré avec un connecteur de type 2.

LAndersen A2 se connecte à votre réseau sans fil et dispose dune application pour smartphone qui laccompagne. Non pas que vous deviez lutiliser après linstallation initiale, sauf si vous souhaitez bricoler avec les rapports ou lutilisation.

La boîte est dépourvue de boutons visibles et dispose de trois lumières à lavant pour vous donner une idée de ce qui se passe. Dans la plupart des cas, vous contrôlerez la charge via votre voiture électrique.

Si vous vouliez juste charger et en finir avec, alors lAndersen A2 vous permet de le faire, mais il y a quelques astuces qui valent la peine dêtre examinées si vous voulez obtenir plus du système.

Vous pouvez verrouiller le chargeur à distance via lapplication, par exemple, si vous craignez quun voisin vole votre électricité pendant que vous êtes absent.

En ce qui concerne la charge, il existe également de belles options qui vous permettront déconomiser de largent. Plusieurs compagnies délectricité au Royaume-Uni, comme Octopus Energy par exemple, proposent un tarif de recharge électrique pour un nombre dheures défini pendant la nuit, ce qui vous permet de bénéficier de tarifs plus bas.

LAndersen A2 vous permet de planifier le début et la fin de la charge du chargeur pour en profiter, et même si le câble est toujours physiquement connecté à votre voiture, il ne consommera aucune énergie en dehors des heures que vous avez définies. De nombreuses voitures offrent également ce type de contrôle, mais au moins ici, vous avez la possibilité de le gérer comme vous le souhaitez.

Le chargeur EV vous permet également de surveiller votre charge afin que vous puissiez voir les coûts via lapplication, ce qui est pratique si vous essayez de garder un œil sur ces factures (à moins de 5 £ pour un Tesla Model 3 à longue portée, cest plus probable. par curiosité que par nécessité).

Pour ceux qui veulent aller plus loin, lAndersen A2 permet également uniquement léquilibrage de puissance entre les appareils gourmands en énergie de la maison et de votre voiture. Cest quelque chose qui est recommandé mais pas essentiel, et signifie finalement que vous ne vous retrouverez pas dans une situation où il ny a pas assez dénergie pour fournir une charge rapide décente. Ceux qui souhaitent se déconnecter du réseau peuvent également opter pour loption de charge solaire, Andersen offrant le matériel à connecter à votre système solaire.

Lapplication est basique, mais elle na pas vraiment besoin den faire plus.

LAndersen A2 nest pas de loin le chargeur EV le moins cher du marché, mais cest le plus élégant que nous ayons rencontré jusquà présent, et pour beaucoup, en particulier ceux qui sinquiètent de lesthétique du design, cest sûr de sintègre bien.

Écrit par Stuart Miles.