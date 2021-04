Les voitures `` autonomes seront sur les routes du Royaume-Uni en 2021, légalement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le gouvernement britannique étudie les changements nécessaires pour que les voitures «autonomes» soient autorisées sur les routes du Royaume-Uni. Il est probable que de telles voitures seront autorisées sur les routes dici la fin de 2021, à la suite de la consultation annoncée en août 2020 .

Avant dimaginer un monde de voitures se conduisant partout, il y a beaucoup de petits caractères à prendre en compte.

Il y a la définition de «conduite autonome» par exemple. Le gouvernement commence avec des systèmes automatisés de maintien de voie (AKLS), une caractéristique commune à de nombreuses voitures. Le ProPilot de Nissan et le pilote automatique de Tesla offrent tous deux un tel système, dans lequel la voiture peut suivre un virage, en restant dans les voies tout en gardant la distance des autres véhicules.

Cest ce quon appelle l autonomie de «niveau 2» , avec une échelle complète de ce que le conducteur doit faire et de ce que la voiture peut faire. Cela signifie que la voiture est capable de conduire sans les mains, mais pas des yeux, donc vous devez toujours être alerte et prêt à prendre le relais en cas de besoin.

Cependant, alors que ces systèmes sont déjà en place et déjà utilisés, toute personne utilisant de telles fonctions dassistance à la conduite est autorisée, par la loi, à se concentrer pleinement sur la route et à garder les mains sur le volant. En effet, si vous retirez vos mains du volant, vous en serez alerté et le système se désengagera, vous obligeant à reprendre le contrôle.

De plus, ce que le gouvernement britannique propose est une limite de 37 mph pour de tels systèmes sur lautoroute, de sorte que vous ne pouvez pas sauter dans votre voiture, lui dire que vous allez à Bristol et vous endormir.

Donc, dans une certaine mesure, définir un tel système comme «conduite autonome» peut être déroutant pour certains automobilistes - et nous avons déjà constaté de nombreuses interprétations erronées de systèmes comme le pilote automatique de Tesla, avec de fréquents rapports daccidents causés sans que le conducteur ne contrôle le véhicule.

En réalité, cela ressemble à un petit pas en acceptant que les voitures autonomes arrivent sur la route et des adaptations des cadres juridiques doivent être apportées pour tenir compte de cela.

Il y aura également une consultation sur les règles du code de la route, afin que chacun sache ce qui est autorisé et ce qui ne lest pas - ou plus précisément, il y a donc quelque chose à faire respecter si ces technologies sont mal utilisées.

Lannonce du ministère des Transports met laccent sur la sécurité, affirmant que de tels systèmes peuvent éliminer lerreur humaine, ce qui est effectivement vrai. Les systèmes de freinage automatique, le régulateur de vitesse adaptatif et les systèmes de maintien de voie peuvent tous jouer un rôle dans la sécurité dun véhicule en cas de manque de concentration de la part dun conducteur.

Reste à savoir si vous serez autorisé à vous laisser glisser dans la circulation lente avec les deux mains sur le volant pour que vous mangiez un sandwich, reste à voir, mais il faudra encore du temps avant de pouvoir passer au siège passager. au lieu de cela en naviguant sur l’autoroute .

Écrit par Chris Hall.