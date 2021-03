Les voitures rechargeables du Royaume-Uni accordent des changements de vitesse, réduisant lincitation au prix de nombreuses voitures électriques

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le ministère des Transports a annoncé une modification de la subvention britannique pour les voitures rechargeables - PICG - qui verra de nombreuses voitures électriques coûter désormais 3000 £ de plus pour les clients.

Le PICG a évolué, à partir de ce qui était une incitation assez généreuse au début de la dernière décennie, changeant lentement les conditions à mesure que de plus en plus de voitures électriques sont arrivées sur le marché.

La nouvelle décision réduit le plafond du prix de la voiture à 35 000 £, tout en réduisant la subvention à 2 500 £. Auparavant, il était de 3 000 £ sur les voitures jusquà 50 000 £; avant cela, il était de 3 500 £.

Le changement du plafond de prix supérieur signifie que le nombre de modèles sera désormais exclu: la Tesla Model 3 , par exemple, tombe maintenant en dehors du seuil, largument du gouvernement étant que les personnes qui peuvent se permettre cette voiture nont probablement pas besoin du subvention.

Quoi quil en soit, avec plus de voitures disponibles dans des fourchettes de prix inférieures - Citroën ëC4, Mini Electric , Peugeot e208, Vauxhall Corsa-e, Honda e , etc. - largument est que ceux-ci devraient être les bénéficiaires du PICG plutôt que ceux qui dépensent plus. segment.

Cet argument tient dans une certaine mesure, mais la réduction de la subvention de 500 £ dans le même sens ne le fait pas: le prix de ces modèles moins chers vient daugmenter de 500 £ par rapport à la semaine dernière.

Le gouvernement revendique également le crédit pour laugmentation des ventes de voitures électriques, déclarant: «Les mesures gouvernementales visant à encourager les gens à passer aux véhicules électriques fonctionnent également, avec près de 11% des voitures neuves vendues en 2020 ayant une prise. plus de 3% en 2019. "

Nous vous laisserons le soin de décider si les gens se tournent vers les véhicules électriques parce que le gouvernement les encourage à le faire, ou parce quil y a un choix croissant de modèles à une gamme de prix plus large, les points de recharge électriques sont de plus en plus répandus et de nombreux conducteurs. reconnaissent que le passage à lélectricité peut leur permettre de jouer leur rôle dans la réduction de leur empreinte carbone personnelle.

Sans oublier que les voitures électriques sont très amusantes à conduire.

Si certains seront déçus par la nouvelle, la subvention a toujours été une mesure temporaire. Inévitablement, le prix des voitures électriques baissera à mesure que davantage de modèles arriveront sur le marché et que les technologies de batterie se développeront, mais beaucoup penseront que la réduction de cette subvention est contre-productive compte tenu du plan visant à interdire les ventes de nouvelles voitures à combustion dici 2030 .

Quest-ce que le Pocket-lint quotidien et comment lobtenir gratuitement? Par Stuart Miles · 18 Mars 2021

Vous pouvez toujours lire sur certaines des voitures électriques que nous évaluons les plus élevées, ici.

Écrit par Chris Hall.