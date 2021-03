Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dici 2030, la vente de véhicules exclusivement à combustibles fossiles sera interdite au Royaume-Uni. Les constructeurs automobiles ne pourront fabriquer que des voitures électriques ou hybrides pour les routes britanniques. Et même les ventes dhybrides seront interdites à partir de 2035.

Cest une décision du gouvernement qui a déjà incité Volvo et Land Rover Jaguar à sengager pour un avenir entièrement électrique .

Cependant, 2030 est relativement proche et lun des principaux acteurs du secteur de la recharge de véhicules électriques, Ionity, affirme quil y a beaucoup à faire en moins de neuf ans: "Il y a une grande tâche qui nous attend pour nous préparer à cela pour cela. date cible », a déclaré à Pocket-lint la directrice nationale de la société pour le Royaume-Uni et lIrlande, Pia Bretschneider.

"Je pense que cest le manque dinfrastructure de recharge qui est la principale préoccupation maintenant."

Cest là que Ionity espère intervenir. Elle fournit déjà plus de 300 bornes de recharge dénergie renouvelable en Europe, y compris au Royaume-Uni. Cela inclut des stations haute puissance de 350 kW à intervalles réguliers. Il espère étendre cela considérablement dans les années à venir.

Au lieu dun ou deux points de charge, ce qui est la norme à lheure actuelle, la société installe plusieurs points à chaque emplacement: «Nous essayons toujours dinstaller des hubs», a-t-elle ajouté.

«Nous installons quatre à six chargeurs à chaque emplacement, juste pour donner plus de commodité au client, afin quil nait pas à faire la queue. Aussi sûr que, au cas où un chargeur serait cassé, ils ont encore un certain nombre dautres chargeurs quils pourraient utiliser . "

Un problème à surmonter est celui de lespace. Ionity installe actuellement la grande majorité de ses solutions de recharge dans les stations-service autoroutières, ce qui peut offrir de lespace pour plusieurs chargeurs, mais les stations-service urbaines est tout autre chose: «La plupart de nos stations que nous avons actuellement au Royaume-Uni, elles sont sur le réseau autoroutier ou services autoroutiers, et nous avons suffisamment despace pour nous développer sur ces sites.

"Mais, bien sûr, il y a certains endroits - comme les stations de remplissage de carburant traditionnelles - qui sont généralement limités dans lespace. Ils ont des réservoirs sous le sol. Donc, je pense que lespace à certains endroits sera un défi."

Cela ne veut pas dire que cest irréalisable, juste un défi. Certes, Bretschneider estime que, à terme, les stations-service pourraient être remplacées par des équivalents électriques: "Je pense quà lavenir, il ne sagira peut-être pas davoir une station-service traditionnelle avec un ou deux chargeurs, elle pourrait être complètement électrique. Je vois que cela se produit.

"Mais pour le moment, je pense quil est encore trop tôt."

Vous pouvez écouter lintégralité de linterview sur l épisode 92 du Podcast Pocket-lint ici .

Écrit par Rik Henderson.