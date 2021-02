Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le fabricant diPhone Foxconn sest associé à Fisker Inc pour construire des véhicules électriques pour la startup EV fondée par Henrik Fisker.

Les deux sociétés ont annoncé le 24 février 2021 que Foxconn construirait le deuxième véhicule de Fisker, qui devrait arriver vers la fin de 2023. Ils nont pas encore annoncé officiellement le deuxième véhicule, mais les entreprises ont déclaré quelles espéraient fabriquer 250000 véhicules ou plus par an.

Gardez à lesprit que Fisker devrait démarrer la production de son premier véhicule, lOcean SUV, à la fin de lannée prochaine. Il prétend avoir 12 000 réservations pour locéan. Le SUV Ocean de Fisker sera toujours construit par léquipementier automobile Magna, qui assemble le SUV électrique I-Pace pour Jaguar Land Rover.

Selon le Wall Street Journal, Foxconn envisage de construire la deuxième voiture de Fiskar aux États-Unis dans lusine du Wisconsin que lancien président Donald Trump a aidé à dévoiler. Lusine de trois ans était à lorigine censée être utilisée pour fabriquer des panneaux LCD, Foxconn sengageant à investir 10 milliards de dollars et à créer 13 000 emplois. Cependant, il na investi que 3% de ce total, et le plus grand bâtiment du site nest quune installation de stockage.

Foxconn travaille avec dautres sociétés de VE au-delà de Fisker, notamment Geely et Byton en Chine. Foxconn a déclaré en janvier 2020 quil fabriquerait également des véhicules électriques pour Fiat Chrysler, mais le statut de cet accord nest pas clair depuis que Fiat Chrysler a fusionné avec le groupe PSA français pour devenir Stellantis.

Écrit par Maggie Tillman.