Le gouvernement britannique promet 20 millions de livres sterling pour accélérer le déploiement des bornes de recharge EV

(Pocket-lint) - Le gouvernement britannique investira 20 millions de livres sterling afin daméliorer considérablement le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le pays. Il estime que le nouveau financement pourrait doubler le nombre de points disponibles au niveau de la rue.

Les autorités locales sont encouragées à demander un financement pour payer linstallation dans leur région dans le cadre du système de bornes de recharge résidentielles sur rue. Le secrétaire aux transports Grant Shapps a contacté les conseils britanniques par lettre.

Le programme a été lancé à lorigine en collaboration avec lEnergy Saving Trust en 2017 et a vu apparaître près de 4000 bornes de recharge financées par le gouvernement à travers le Royaume-Uni. À présent jusquen 2022 au moins, on espère que 4000 autres seront disponibles pour que les utilisateurs rechargent leurs voitures électriques.

«De Cumbria à Cornwall, les conducteurs de tout le pays devraient profiter de la révolution des véhicules électriques que nous assistons actuellement», a déclaré Shapps.

«Avec un réseau de recharge de premier plan, nous permettons à plus de gens de passer plus facilement aux véhicules électriques, créant des quartiers plus sains et assainissant notre air à mesure que nous reconstruisons plus vert.

Le financement supplémentaire poursuit le plan en 10 points du Premier ministre Boris Johnson visant à faire passer le pays tout entier à un avenir de véhicules entièrement électriques. La vente de voitures et de camionnettes à essence et diesel sera interdite à partir de 2030 .

Il est également prévu dinstaller plus de 2 000 points de recharge rapide au Royaume-Uni au cours de la prochaine décennie.

Écrit par Rik Henderson.